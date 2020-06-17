В Вологде в четыре раза увеличили поддержку производства свинины

Власти Вологодской области заявили, что в четыре раза увеличили господдержку (с трех до 12 рублей за килограмм живого веса), чтобы обеспечить продовольственную безопасность по поставкам свиного мяса.

Как заявляют чиновники, это необходимо, чтобы выдержать конкуренцию с другими территориями России. На Вологодчину мясо свинины в основном завозится из южных регионов, где затраты на содержание в разы ниже. Поэтому и захотели поддержать собственных производителей и таким образом регулировать цены на готовую продукцию для покупателей.

В Грязовецком районе Вологодской области уже строится современный репродуктор для выращивания свиней, который даст рост поголовью животных на 20 процентов.

Здесь уже готов корпус на 420 голов скота, а также смонтировали современное технологическое оборудование, предусматривающее системы содержания, кормления, поения, навозоудаления и даже микроклимата.

По словам директора комплекса Владимира Комина, сейчас они получают порядка 600 голов еженедельно, с выходом на новую мощность комплекс будет давать до 950. "В годовом выражении прирост составит 18 тысяч животных", - заявляет он.

- Область заинтересована в развитии подобных комплексов. К сожалению, сейчас мы обеспечиваем только 40 процентов потребности жителей в свином мясе, - заявил губернатор региона Олег Кувшинников. - Она составляет порядка 20 процентов от общего производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий.