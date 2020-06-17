В Мурманской области завершился первый в регионе конкурс губернаторских грантов на поддержку проектов современного искусства для индивидуальных авторов.

Первое место заняла Татьяна Батова с проектом "Лаборатория арктического дизайна". Ей причитается грант на сумму 382 тысячи рублей. Суть ее проекта - поиск "визуальной локальной идентичности" Заполярья. Речь идет о дизайне посуды, декора, предметов интерьера и быта. Предполагается конкурс среди местных мастеров, выставка лучших работ и выпуск каталога. Как выразилась Татьяна, цель работы лаборатории - "нащупать специфический региональный дизайн".

Грант на сумму 400 тысяч рублей и второе место достались молодому скульптору Александру Хромых с проектом "Океаны". Он намерен создать арт-объект в виде скрещенных китовых хвостов из стали и установить его в нынешнем сентябре на берегу моря в Териберке, ставшей одной из главных туристических достопримечательностей Заполярья.

- Я рассматриваю два варианта скульптуры, - говорит Александр. - Можно использовать модули из нержавеющей стали и каждый год по-разному их расписывать. Или же сделать сварную ажурную конструкцию из металлических прутьев.

Третье место и грант на 255 тысяч рублей - у Николая Михайленко. Его проект "Поэзия этого дня" посвящен развитию и продвижению творчества молодых поэтов региона. Итогом станет выпуск сборника стихотворений участников к концу года.

Четвертого места и гранта на 123 тысячи удостоился проект художника песочной анимации Людмилы Семеновой "Сказки снега". При участии этнической музыкальной группы "Атма" она планирует создать серию визуально-музыкальных композиций по мотивам сказок, мифов и легенд народов Севера. Концертные выступления на площадках региона пройдут с сентября по декабрь.

По словам министра культуры Мурманской области Евгения Гомана, средства будут перечислены победителям конкурса в ближайшие дни.