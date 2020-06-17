Вода на всех петербургских пляжах признана непригодной для купания

Вода на всех двадцати четырех петербургских пляжах оказалась не соответствующей санитарным требованиям, сообщает управление Роспотребнадзора по Северной столице.

Санитарные врачи взяли 252 пробы воды на пляжах и пришли к выводу, что купаться нигде нельзя.

Стоит отметить, что помимо легальных пляжей, в Петербурге есть и нелегальные. Там пробы воды не брались.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, на днях спасатели проверили 147 водоемов, включая акваторию Невы и Финского залива. На 36 объектах спасателей встретили отдыхающие.