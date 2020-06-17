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17.06.2020,  
21:42
Текст:  Николай Грищенко

Черноморский флот взял под контроль эсминец США Porter

Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Вошедший в Черное море американский эсминец Porter взят под контроль силами Южного военного округа. Действия корабля, несущего 90 крылатых ракет Tomahawk, отслеживаются специальными подразделениями Черноморского флота.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Как сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной России, наблюдение за американским эсминцем осуществляется "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации".

В апреле нынешнего года Porter уже крейсировал в черноморской акватории. Ранее сообщалось, что корабль начал переход в Черное море для проведения учений с кораблями Турции, Румынии, Болгарии, Украины и Грузии.

Напомним, что в августе прошлого года эсминец Porter также заходил в Черное море. Непосредственный контроль за действиями корабля США осуществляет сторожевик "Сметливый".

Ракетный эсминец Porter спущен на воду в 1997 году и приписан к Шестому флоту ВМС США.7 апреля 2017 года корабль участвовал в ударе крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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