Двое крымчан построили копию греческой галеры и задумались о "Наутилусе"

Чтобы построить греческую гребную галеру, предприниматель Сергей Троицкий заложил квартиру. Вместе с напарником Сергеем Мищенко над проектом они работали четыре месяца и теперь готовы представить свое детище на суд публики. Спуск на воду запланирован на 20 июня.

Аргонавты из Судака

В ангаре собственного предприятия завершается тонкая доводка. А в конце зимы была только идея, захватившая двух компаньонов. Пока страна погружалась в коронавирусную историю, эти двое с головой ушли в чертежи и расчеты. У Сергея Мищенко за спиной пятнадцатилетний опыт строительства катеров разного класса из стеклопластика, но для этого проекта пришлось привлекать инженеров, помогавших делать расчеты нетипичного проекта.

- Идея пришла совершенно спонтанно. Сидели, обсуждали, а сможем такое сделать? Подумали - сможем. Мы не ставили перед собой цель сделать точную копию какого-то конкретного греческого корабля или безукоризненно следовать древним технологиям, - говорит Сергей Мищенко. - Наша "Таврида" - это реплика, собственное видение античного судна. Мы сохранили основные параметры классической греческой гребной галеры, но использовали современные материалы. Благодаря этому судно получилось достаточно легким и прочным. Думаю, греки бы нас поняли, если бы у них были возможности современных людей.

Шпангоуты у "Тавриды" (такое название дали кораблю) деревянные, обработаны средствами против гниения, грибка и прочих неприятностей, которые могут сопровождать натуральные материалы, особенно в близком контакте с морской водой. А борта выполнены из стеклопластика с применением композитных материалов. Срок их службы - 20 и более лет. Место капитана выполнят так, что сбоку оно будет напоминать греческую колесницу. А взгляд уже сейчас привлекает нос корабля, украшенный головой легендарного коня.

- Его мы взяли из фильма "Троя", - говорит Сергей Троицкий. - Но он у нас символизирует не то, что принято связывать с троянским конем. Это скорее символ энергии. Мы же мощность двигателя до сих пор измеряем в лошадиных силах.

Одиссея двух капитанов

Конструкторы предусмотрели в корабле пару мощных современных моторов. Это чтобы в любой ситуации можно было добраться до берега. Но главной движущей силой судна должны стать гребцы, как на греческих галерах. Вдоль бортов будет по 15 пар весел. Учитывая, что это не маленькая шлюпка, а почти 20-метровый корабль, на каждое весло предусмотрено до трех гребцов. Вообще с веслами пришлось повозиться. Их изготовили в Кирове, поскольку ближе не нашлось ни одного предприятия, способного выполнить подобный заказ. А транспортная компания в пути потеряла уключины. Но, в конечном счете, все обошлось.

- Впереди спуск на воду, - говорит Сергей Мищенко. - Чтобы у гребца был достаточный рычаг для взмаха таким массивным веслом, внутрь корпуса оно должно уходить на 1,3 метра. С двух бортов уже получается 2,6 метра. Весла отбирают довольно много внутреннего пространства. Возможно, в первый выход в море гребцам придется стоять. А потом уже будем посадочные места подбирать, когда поймем, как это практичнее сделать. Потому что должно быть еще место и для сменного экипажа гребцов, и для пассажиров.

Интерес к проекту уже проявили профессиональные спортсмены из федерации гребли и поклонники силовых видов спорта. Но два капитана - Сергей Троицкий и Сергей Мищенко - в первую очередь рассчитывают на привлечение внимания туристов. Попробовать себя в качестве гребцов греческой галеры смогут все желающие.

- Думаю, что минут 15 такой нагрузки выдержит каждый человек, - предполагает Сергей Троицкий. - А там, посмотрим. Все будет на добровольных началах.

Предприниматели еще окончательно не решили, в каком качестве будут использовать свой корабль, но это точно связано с туристической отраслью. Все зависит от результатов ходовых испытаний. Возможно, после этого судно будет возить туристов и станет новым привлекательным брендом Судака, возможно, станет рестораном на воде. Но сами авторы проекта уже мечтают о плавании вокруг всего Крыма. Спуск на воду запланирован на 20 июня, и это будет еще одним серьезным испытанием. Сборочный цех предпринимателей в бухте Капсель под Судаком находится примерно в километре от моря. Транспортировать галеру к воде по узким извилистым дорогам будет не так-то просто.

- Скорее всего придется нанимать подъемный кран и очень осторожно ее везти, - говорит Сергей Троицкий.

Вдохновленный Жюль Верном

Работа над "Тавридой" близится к завершению. Рядом с ней красуется другой корабль, больше напоминающий очертания пиратского шлюпа. Его начали строить на месяц раньше, чем "Тавриду", и тоже заканчивают, но собственного имени он еще не получил. Предприниматели подыскивают для него красивое название с крымской историей, возможно, будут "Алые паруса" капитана Грея, но это еще не точно. Работа над двумя кораблями стала настоящим творческим испытанием для двух капитанов.

- Строительство современных катеров из стеклопластика - это матричное производство. Есть несколько базовых элементов, которые собираются вместе, и они разнятся деталями ручной работы. Такой катер можно сделать за пять недель. А здесь все индивидуально, все ручной работы, нет лекал. Многие решения приходилось принимать интуитивно, потому что даже профессиональные инженеры не могли дать ответы на наши вопросы. Поэтому на проект у нас ушло четыре месяца, - вспоминает Сергей Мищенко. - Бывало, среди ночи вскакиваешь и бежишь на кухню записать какую-то мысль, пока она в голове. Может благодаря этому творческому проекту, мы и пережили самоизоляцию.

Работа над "Тавридой" на самом деле была не только увлекательным, но и достаточно рискованным предприятием для бизнеса. Если со стандартными катерами все многократно проверено и обкатано, то здесь до сих пор неясно, как галера поведет себя на воде, какие у нее будут ходовые характеристики. Но самый главный риск связан даже не с самим кораблем, а с финансами. Чтобы построить судно, Сергей Троицкий под залог собственной квартиры взял кредит. Это стоило 7,5 миллиона рублей. Специально под проект расширили штат сотрудников, сейчас на предприятии трудятся 14 человек. А если сезон не состоится, если не приедут туристы?

И все же предприниматели ни минуты не сожалеют о том, что взялись за такой рискованный проект. Нестандартные решения вдохновили их на новые, еще более интересные идеи. Одна из них связана с кораблем "Наутилус" из романа Жюль Верна.

- Это должно быть полупогружное судно с большими иллюминаторами, чтобы пассажиры имели хороший обзор, могли наблюдать жизнь морских обитателей. А верхняя часть должна быть выполнена в виде фантастической рыбы, - делится мыслями Сергей Мищенко. - Знаете, вообще моя самая большая мечта - построить обалденное, классное судно и пройти на нем через Босфор, чтобы турки увидели, ахнули и позавидовали нам.

За последние 20 лет малое судостроение из стеклопластика двигалось в России семимильными шагами. Но стандартными решениями уже никого не удивишь, а туристы ждут от курорта именно таких ярких и незабываемых впечатлений.

Кстати

Галера "Таврида" имеет длину 18,5 метра, ширину - четыре метра. Длина весел - пять метров, каждое весит около 20 килограммов. Примерное водоизмещение судна составляет 15 тонн.