В Крыму спасатели вытащили корову из выгребной ямы

В селе Ароматном Бахчисарайского района специалисты "Крым-Спаса" извлекли из выгребной ямы корову. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на территории строительного объекта. Прибыв на место, спасатели выяснили, что глубина ямы, в которую угодило животное, достигает четырех метров. Чтобы извлечь корову, они использовали шанцевый инструмент, альпинистское снаряжение и стропы, а также автокран, который предоставила владелица крупного рогатого скота. Животное не пострадало.

Глава крымского МЧС Сергей Шахов отметил, что такие спасательные операции не входят в основные функций сотрудников ведомства, но те всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.