1 июня, в Международный день защиты детей, трехлетний мальчик Вася Калмыков из небольшого поселка Каменоломни в Ростовской области прославился на всю страну. Белокурый и неугомонный мальчуган, сидевший на коленях отца, не пожелал придерживаться строгого этикета онлайн-конференции с Владимиром Путиным.

- Добрый день, Владимир Владимирович... - начал было отец семейства, но тут же был прерван сыном, который спародировал папу: "Добрый день!"

- Здрасьте, - с улыбкой ответил малышу президент России и послал ему воздушный поцелуй.

Потом беседа пошла своим чередом, и взрослые рассказали, как живут и воспитывают 11 детей.

- Просто Вася - самый младший у нас, все его балуют, конечно, поэтому он такой раскованный, общительный, очень любит внимание. Приезжайте знакомиться, - объяснила непосредственность маленького шалуна Ирина Васильевна.

Грех было отказываться от такого предложения, и 81 километр от Ростова-на-Дону пролетел незаметно. Добротный дом Калмыковых можно было узнать сразу и без адреса - с улицы была заметна гирлянда воздушных шаров над верандой, турник, качели, игрушки. Однако главным арт-объектом тут является расположившийся на гигантском ореховом дереве сколоченный из некрашеных досок и фанеры дом-шалаш. Попасть туда можно только по канату или веревочной лестнице.

- Это Никита его сам построил в десять лет. Сам и конструировал, и пилил, и строгал, и колотил, - не скрывая гордости за сына, рассказывает Ирина Калмыкова.

В обычных семьях порой не хватает времени для воспитания даже одного ребенка. Ирине 45 лет. Глядя на нее, кажется, что матерью 11 детей быть легко. Увы - непросто. Ведь для того чтобы приготовить обед на такую семью, требуется немало усилий.

- Самая большая кастрюля у меня на 11 литров. Готовлю немного, но часто. Практически все свободное время у плиты или в хлопотах по хозяйству, но дети очень помогают, - с улыбкой говорит Ирина Васильевна. - Старшая Анастасия, ей 25 лет, уже замужем помогла мне поднять младших братишек и сестренок и уже нянчит своих детей...

Все дети в семье Калмыковых - примерные ученики. 19-летний Иван закончил музыкальную школу по классу "гитара" и "валторна", освоил скрипку и домру, стал лауреатом различных конкурсов, в том числе международных. Получил награду в конкурсе "Звезда подростка". У 17-летней Лизы тоже музыкальные способности, она играет на фортепиано. София учится в художественной школе. Никита - может не только построить дом на дереве, но и играть на гитаре, любит спорт, особенно футбол. Лиана - очень активная и целеустремленная девочка. Максим - любит живность и помогает по хозяйству - кормит цыплят и индюшат. Таня тоже любит рисовать. Станислав и Александра хоть и маленькие - 7 и 6 лет, но уже помогают воспитывать трехлетнего задорного проказника Василия.

Фото: Тагир Раджавов

- Мы стараемся так воспитывать своих детей, чтобы они были всесторонне развиты. Они занимаются спортом и очень любят музыку. Мы не навязываем им свою волю, а хотим, чтобы они выросли добрыми и порядочными людьми, и потом выберут сами свой жизненный путь, - рассказал глава семьи Александр Евгеньевич.

Проблемы и споры решаются дома за общим столом. За разговором и удается погасить любой конфликт. Кстати, за столом семья любит музицировать и петь - такие домашние концерты.

А хлопот действительно немало. Рассчитывать на помощь со стороны Калмыковы не приучены - все сами. Глава семьи долгие годы работал сварщиком в вагонном депо, но когда зарплаты перестало хватать, стал пчеловодом. Пасека небольшая, но меда, прополиса, маточного молочка достаточно, чтобы семья не нуждалась. Огород и подсобное хозяйство обеспечивают овощами и мясом. Собственными руками Александр Евгеньевич построил просторный дом, детскую площадку, ларек-лабаз для продажи меда. Государство тоже не забывает, и кроме многочисленных почетных грамот в 2016 году семья бесплатно получила от властей региона микроавтобус "Соболь", земельный участок, а на материнский капитал Калмыковы купили еще один участок с домиком на 60 квадратных метров. Там теперь живет семья старшей дочери Анастасии.

- Дети растут, и нам уже становится тесно, а собственных средств построиться даже на новом бесплатном участке не хватает. Обратились за помощью к районным властям, но те лишь разводят руками - для улучшения жилищных условий нужно, чтобы на каждого члена семьи приходилось не более 10 квадратных метров общей жилплощади, а у вас два дома по 100 и 60 квадратов. Еще чиновники приплюсовали полуразвалившийся саманный домик как жилое помещение. Так что построить новый дом пока не получится, - говорит Александр Евгеньевич.

...А маленький Вася на прощание нам сказал: "Пока!", а на вопрос, кем будешь, когда вырастешь, со своей феноменальной улыбкой, по совету сестер, ответил: "Журналистом".

Кстати

За укрепление семьи

Семья Александра и Ирины Калмыковых за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании 11 детей удостоена высокой государственной награды - ордена "Родительская слава". По традиции глава государства вручает ее многодетным семьям в Кремле, но из-за пандемии коронавируса торжественную церемонию пришлось отложить.