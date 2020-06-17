На Кубани бухгалтера обвинили в присвоении 4,3 млн рублей

В Темрюке завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

По данным следствия, бухгалтер одного из муниципальных автономных учреждений культуры два года присваивала служебные деньги. Как уточнил "РГ" источник в правоохранительных органах, речь идет о кинодосуговом центре "Тамань" в Темрюке.

"При переводах в свой адрес злоумышленница вносила в электронную систему бухгалтерской отчетности данные о перечислении денежных средств, в рамках договора, за якобы оказание услуг фирме, которая фактически на период осуществления платежей была ликвидирована, - говорится в сообщении. - Таким образом, обвиняемая присвоила денежные средства учреждения на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению".

Кроме того, злоумышленница внесла ложные сведения в электронную систему бухгалтерской отчетности о начислении заработной платы работникам центра. Таким образом, она присвоила бюджетные средства Темрюкского городского поселения на 1,5 миллиона рублей. В результате обвиняемая причинила ущерб на общую сумму более 4,3 миллиона рублей.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.