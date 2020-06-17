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17.06.2020 17:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спешите к морю

На Кубани заявили о прекращении карантина для отдыхающих
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о следующем этапе снятия ограничений по карантину, который вступит в силу с предстоящего воскресенья, 21 июня. В первую очередь это коснется собирающихся на курорты края туристов, ведь каждый год регион принимает 15 миллионов гостей со всей страны.

- С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, - заявил глава региона. - Подавляющее число предприятий уже работают. Но при въезде у граждан будут замерять температуру, брать тест на коронавирус. Никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы точно должны будем знать, в какое место непосредственно едет тот или иной гость.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Однако власти тут же оговариваются: в регионе по-прежнему будут действовать некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Например, по словам губернатора Кубани, если в каком-либо санатории или гостинице "будет выявлен инфицированный COVID-19 отдыхающий, этот объект будет перепрофилирован в обсерватор". И призывает отдыхающих ответственно относиться к требованиям Роспотребнадзора.

- Невозможно поставить через каждые три метра сотрудника полиции или мэрии. Сами отдыхающие должны соблюдать и социальную дистанцию, и другие меры профилактики, - подчеркнул глава Краснодарского края. - Никакие виды отдыха закрывать мы не планируем.

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на Кубань уже приехали 10,3 тысячи туристов (по данным на 16 июня), а всего в крае открылось 86 здравниц, 37 из них (чуть менее половины) - в Сочи.

Однако в утвержденный губернатором реестр гостиниц, которые могут работать, вошло свыше 200 здравниц. Но не все они, к сожалению, смогли выполнить жесткие требования Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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- Остальные объекты либо еще не получили предписания Роспотребнадзора, либо не успели их реализовать, - объяснил вице-губернатор Кубани Василий Швец. - Требования к санаториям строгие, за их исполнением в нынешних условиях мы следим особенно тщательно. Важно не только дать им возможность принимать туристов, но и не допустить заболевания.

С другой стороны, сами здравницы заявляют об огромном спектре проблем, с которыми они столкнулись при открытии. Как рассказали в одном из крупнейших санаториев Туапсинского района Кубани, большой проблемой для здравниц остается требование Роспотребнадзора, чтобы тесты на коронавирус у туристов были свежие, сделанные не более чем за два дня до заезда в гостиницу.

Такие экспресс-тесты стоят дорого - пять тысяч рублей за штуку. На семью из четырех человек это уже 20 тысяч дополнительно к стоимости путевки. А не срочные тесты приходят с результатами через 3-4 и более суток, то есть явно нарушая требования Роспотребнадзора.

На Кубань уже приехали 10,3 тысячи туристов, открылось 86 здравниц, 37 из них - в Сочи

В таком случае отельеры сталкиваются с непростым выбором - поселить гостя, но оказаться перед угрозой быть оштрафованными контролирующими органами, или отказать туристу и потерять клиента (или несколько сотен клиентов). При этом попасть в санаторий можно не только при наличии отрицательного теста на коронавирус, но и справки о чистом эпидокружении.

То есть перед поездкой на курорт туристу надо получить документ в поликлинике по месту жительства, что он не контактировал с людьми, больными COVID-19.

Согласно постановлению губернатора региона с 12 июня на курорте начали работу и небольшие гостиницы, имеющие в своем фонде до 50 номеров. Таких мини-отелей, к примеру, в Сочи порядка 1,6 тысячи.

Требования к ним менее жесткие, чем к санаториям. Тем не менее там также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми и масочный режим, а также проводить бесконтактную проверку температуры и обеспечивать гостей питанием в номерах, а не в столовых или кафе.

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
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Остро стоит и проблема закрытых пляжей. Пока на Кубани открыто только 28 мест для купания. И даже в краевом министерстве курортов не знают с абсолютной достоверностью, какие из них действуют, а какие нет - настолько стремительно меняется информация.

- Основной поток отдыхающих мы ждем уже на этой неделе. Например, за один только сегодняшний день санатории курорта примут тысячу шестьдесят гостей, - заявляет директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Число железнодорожных и авиарейсов, к примеру, в Сочи постепенно увеличивается. Если в последний день мая адлерский аэропорт принял всего девять самолетов, то 17 июня из разных регионов страны на курорт прилетело уже около сорока.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отпуск 2020. Выбор есть

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