Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о следующем этапе снятия ограничений по карантину, который вступит в силу с предстоящего воскресенья, 21 июня. В первую очередь это коснется собирающихся на курорты края туристов, ведь каждый год регион принимает 15 миллионов гостей со всей страны.

- С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, - заявил глава региона. - Подавляющее число предприятий уже работают. Но при въезде у граждан будут замерять температуру, брать тест на коронавирус. Никаких препятствий для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы точно должны будем знать, в какое место непосредственно едет тот или иной гость.

Однако власти тут же оговариваются: в регионе по-прежнему будут действовать некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Например, по словам губернатора Кубани, если в каком-либо санатории или гостинице "будет выявлен инфицированный COVID-19 отдыхающий, этот объект будет перепрофилирован в обсерватор". И призывает отдыхающих ответственно относиться к требованиям Роспотребнадзора.

- Невозможно поставить через каждые три метра сотрудника полиции или мэрии. Сами отдыхающие должны соблюдать и социальную дистанцию, и другие меры профилактики, - подчеркнул глава Краснодарского края. - Никакие виды отдыха закрывать мы не планируем.

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на Кубань уже приехали 10,3 тысячи туристов (по данным на 16 июня), а всего в крае открылось 86 здравниц, 37 из них (чуть менее половины) - в Сочи.

Однако в утвержденный губернатором реестр гостиниц, которые могут работать, вошло свыше 200 здравниц. Но не все они, к сожалению, смогли выполнить жесткие требования Роспотребнадзора.

- Остальные объекты либо еще не получили предписания Роспотребнадзора, либо не успели их реализовать, - объяснил вице-губернатор Кубани Василий Швец. - Требования к санаториям строгие, за их исполнением в нынешних условиях мы следим особенно тщательно. Важно не только дать им возможность принимать туристов, но и не допустить заболевания.

С другой стороны, сами здравницы заявляют об огромном спектре проблем, с которыми они столкнулись при открытии. Как рассказали в одном из крупнейших санаториев Туапсинского района Кубани, большой проблемой для здравниц остается требование Роспотребнадзора, чтобы тесты на коронавирус у туристов были свежие, сделанные не более чем за два дня до заезда в гостиницу.

Такие экспресс-тесты стоят дорого - пять тысяч рублей за штуку. На семью из четырех человек это уже 20 тысяч дополнительно к стоимости путевки. А не срочные тесты приходят с результатами через 3-4 и более суток, то есть явно нарушая требования Роспотребнадзора.

На Кубань уже приехали 10,3 тысячи туристов, открылось 86 здравниц, 37 из них - в Сочи

В таком случае отельеры сталкиваются с непростым выбором - поселить гостя, но оказаться перед угрозой быть оштрафованными контролирующими органами, или отказать туристу и потерять клиента (или несколько сотен клиентов). При этом попасть в санаторий можно не только при наличии отрицательного теста на коронавирус, но и справки о чистом эпидокружении.

То есть перед поездкой на курорт туристу надо получить документ в поликлинике по месту жительства, что он не контактировал с людьми, больными COVID-19.

Согласно постановлению губернатора региона с 12 июня на курорте начали работу и небольшие гостиницы, имеющие в своем фонде до 50 номеров. Таких мини-отелей, к примеру, в Сочи порядка 1,6 тысячи.

Требования к ним менее жесткие, чем к санаториям. Тем не менее там также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми и масочный режим, а также проводить бесконтактную проверку температуры и обеспечивать гостей питанием в номерах, а не в столовых или кафе.

Остро стоит и проблема закрытых пляжей. Пока на Кубани открыто только 28 мест для купания. И даже в краевом министерстве курортов не знают с абсолютной достоверностью, какие из них действуют, а какие нет - настолько стремительно меняется информация.

- Основной поток отдыхающих мы ждем уже на этой неделе. Например, за один только сегодняшний день санатории курорта примут тысячу шестьдесят гостей, - заявляет директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Число железнодорожных и авиарейсов, к примеру, в Сочи постепенно увеличивается. Если в последний день мая адлерский аэропорт принял всего девять самолетов, то 17 июня из разных регионов страны на курорт прилетело уже около сорока.