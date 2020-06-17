Вчера сотни людей пришли в краснодарский собор Александра Невского, чтобы проститься с председателем Ассоциации фермеров края Виктором Сергеевым. Он ушел из жизни как герой, спасая тонущего ребенка.

Это произошло в минувшую субботу в Темрюкском районе, где Виктор Васильевич находился на берегу моря вместе с семьей. Он прекрасно знал о коварстве здешнего течения, поэтому, когда увидел попавшего в водоворот мальчика, сразу кинулся на помощь. Доплыв до него, вытолкнул ребенка на безопасное место. Но у самого от перенесенного стресса случился инфаркт. С берега было видно, как седой мужчина упал как подкошенный лицом в воду. Прибывшие спасатели уже ничем не смогли Сергееву помочь...

- Он всю жизнь кого-то спасал, - говорит член Общественной палаты РФ, председатель Совета Ассоциации фермеров России Александр Шипулин. - И то, что он ушел из жизни, спасая ребенка, характеризует его лучше всяких слов. Наш Виктор Васильевич всегда защищал тех, кто попадал в трудную ситуацию, и без колебаний приходил им на помощь. - Краевую ассоциацию фермеров он возглавлял два десятка лет назад. Изъездил весь край, лично знал не только всех фермеров, но и членов их семей, бывал у коллег дома и всегда был готов подставить плечо. Главные проблемы, которые по-прежнему приходится решать свободным землепашцам, связаны с непрекращающимися попытками крупных агрохолдингов отнять землю у фермеров. Об этом Сергеев постоянно говорил как на краевых съездах АККОР, так и с трибуны всероссийских фермерских форумов. И его всегда слышали, ведь именно с Кубани когда-то началось возрождение фермерства новой России.

Виктора Васильевича много раз переизбирали на пост председателя краевой ассоциации. По словам коллег, главное его достоинство - умение находить выход из самых сложных ситуаций. Один из основателей движения свободных землепашцев, профессор Владимир Башмачников в своей книге "Фермерству в России быть" написал и о Викторе Сергееве. О том, что ему многое удалось благодаря редкому сочетанию высоких человеческих качеств: воли и настойчивости с умной гибкостью, уважительным отношением к соратникам, партнерам и оппонентам. Образно говоря, это человек, обладающий мягкой силой. Именно таким был лидер кубанских фермеров, поэтому, несмотря на солидный возраст, замены ему никто не искал. Теперь придется это делать…

В прошлом году Виктор Васильевич отметил 70-летний юбилей. Тогда, в День России, губернатор вручил Сергееву медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани I степени". Он прожил большую, хорошую жизнь, готовился отметить золотую свадьбу с дорогой супругой Ольгой Ивановной, которой, как он всегда говорил, принадлежит львиная доля его заслуг...

- Виктор Васильевич всю свою жизнь посвятил служению стране, защите интересов российского села, - отметил президент АККОР России, депутат Государственной Думы Владимир Плотников. - Он стоял у истоков фермерского движения на родной Кубани и в России, был среди тех, кто создавал АККОР, не жалел сил для укрепления и развития фермерского уклада.

Прямая речь

Вениамин Кондратьев, губернатор Кубани:

- С именем Виктора Васильевича Сергеева связано становление и развитие фермерского движения в нашем регионе и стране. Он стоял у истоков создания Ассоциации фермеров Кубани, одной из самых мощных и многочисленных в стране. Всегда горько, когда уходят из жизни такие люди - искренне преданные своему делу, отзывчивые и трудолюбивые.