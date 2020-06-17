В редакцию "Российской газеты" обратились жильцы домов вблизи необычной достопримечательности - Сада велосипедистов 1894 года. Уже 12 лет они безуспешно просят власти привести в порядок это памятное место, которое сейчас похоже на пустырь. Сад является региональным памятником садово-парковой архитектуры, но все его великолепие осталось лишь на исторических фотографиях.

Вокзал в парке велосипедистов в Астрахани не сохранился, и информация о нем очень скудная. Неизвестен архитектор, по проекту которого было построено это великолепие. Фото: wikipedia.org

- Дети, выросшие в такой разрухе, чего будут хотеть от жизни? - расстраивается пенсионерка Галина Гусева, проводя экскурсию по саду. Историческое место, которое 125 лет назад облагородили участники одного из первых в России обществ велосипедистов, стало полем с торчащими пнями и десятком неухоженных вязов по краям, в тени которых валяются пустые бутылки и сухие ветки. Со стороны массива новостроек примостилась небольшая детская площадка и пара турников - вот и все благоустройство.

В середине участка - куб фундамента с выложенными кирпичами вокруг, жильцы считают, что это остатки старинного фонтана. Велосипедисты, кстати, здесь тоже есть: несколько подростков один за другим ныряют в метровую яму и тут же выпрыгивают. Незатейливый аттракцион они вырыли себе сами.

Вряд ли создатели сада прочили ему такую судьбу. На снимках вековой давности мы видим утопающий в зелени парк в стиле русской усадьбы, широкие аллеи с лавочками, павильоны с башенками и резьбой, где выступали приглашенные артисты, дам в длинных платьях и кавалеров в костюмах и шляпах. Наши предшественники здесь не только катались на велосипедах - по историческим сведениям, это было популярное место отдыха всех горожан.

- Сейчас туристы сюда приезжают на велосипедах в полной спортивной амуниции и открывают рты, - рассказывает жительница соседнего дома Елена Кондратьева. - На всех картах это место значится, как Сад велосипедистов. А тут - ничего.

С 2008 года жильцы близлежащих к саду домов обращались в администрацию с просьбой хотя бы проложить дорожки и организовать полив, но в ответ получали отписки. Они решили благоустроить сад сами, но и тут неудача.

- Мы сложились с соседями и высадили 18 дубков, но почти все они погибли, когда коммунальщики зарывали теплотрассу, - говорит Галина Гусева. Закончив работы, даже не разровняли землю и оставили в парке строительный мусор.

Интересно, что все это время тема благоустройства Сада велосипедистов всплывала в городских новостях. Например, в 2009 году мэр Астрахани поручил включить историческое место в городскую программу развития, и уже через год администрация объявила капитальный ремонт сада. Но работы почему-то не начались. В 2018 году Сад велосипедистов попал в программу комфортной городской среды. И снова фиаско: в народном голосовании на первоочередной ремонт он проиграл парку Дружбы.

Правда, надежда остается: программа рассчитана до 2022 года, но, например, в проекты благоустройства нынешнего года сад снова не попал. На вопрос "РГ", когда именно планируется реанимировать парковый памятник, в мэрии ответить затруднились.

- Сад находится на балансе муниципалитета, но с 1993 года относится к памятникам архитектуры, - рассказал "РГ" замруководителя областной службы госохраны объектов культурного наследия Павел Попов. - Для его благоустройства нужно разрешение. Пока официально к нам с такой просьбой никто не обращался.

По его словам, на момент постановки сада на учет памятников он уже был разрушен: после революции две трети его площади постепенно застроили жилыми домами, в советские годы часть территории занял колледж. Изящные здания вокзала и луна-парка в восточном стиле, которые мы видим на старинных фотографиях, сгорели. По всей видимости, саду дали охранную грамоту, чтобы его хотя бы не застраивали дальше.

Павел Попов сообщил, что обсуждения благоустройства парка велись, был даже инвестор с эскизным проектом, но "все повисло в воздухе".

Подростки ныряют в метровую яму и тут же выпрыгивают из нее. Такой незатейливый аттракцион они придумали сами. Фото: Наталья Коротченко/РГ

- Мы переживаем, что сад в таком состоянии могут отдать под жилой массив, торговый центр или приватную зону отдыха, - говорит Галина Гусева. - У нас в Астрахани так мало зелени, мест для отдыха и занятий спортом на открытом воздухе. Мы просим вернуть Саду велосипедистов его историческое предназначение и снова сделать красивым местом отдыха горожан.

Справка "РГ"

Как сообщили в музее истории города, Астраханское общество велосипедистов образовалось в 1893 году, одним из первых в России. Это было время бума велосипедного движения в стране. Участники общества велосипедистов были состоятельными людьми и вкладывали в развитие движения собственные средства. На членские взносы общество организовывало соревнования, велопарады, уроки обучения велосипедной езде, чествования лучших спортсменов и просто клубные вечера. По историческим сведениям, вышеупомянутый Сад велосипедистов "сторговали у купчихи Федоровой" и проводили в нем мероприятия. Велосипеды астраханцы выписывали из Москвы, обходились они дорого, примерно в 125 рублей. Первая мировая война настолько осложнила ситуацию в стране, что деятельность обществ велосипедистов во всех регионах остановилась.

Из архива

"Памятная книжка Астраханской губернии на 1894 год" - "О езде на велосипедах по городу. 1. Ездить по тротуарам, городским садам и скверам запрещается за исключением боковой аллеи Александровского парка, смежной с Александровской улицей. 2. Объезд пешеходов и экипажей делается непременно с левой стороны, при встречах же обязательно держаться правой стороны. 3. Воспрещается ездить в перегонку с экипажами, извозчиками и т.п. 4. Обгоняя пешехода или тихоедущий экипаж, следует за несколько шагов дать сигнал. Примечание. Велосипед обязательно снабжается звонком или рожком. 5. Звонить без надобности и вообще злоупотреблять сигналами не дозволяется. 6. В местах стоянки или большого разъезда экипажей, на перекрестках улиц с большим движением и на мостах сходить с велосипеда и проводить его в руках. 7. С наступлением темноты езда на велосипедах воспрещается. 8. Проезжая по улице в компании, велосипедисты должны ехать по одному в ряд, держась в расстоянии друг от друга не менее одной сажени. Сигналы подает только передний ездок. 9. Быстрая езда по городу строго воспрещается; ездить следует тихо и отнюдь не скорее обыкновенной лошадиной рыси. 10. Едущий на велосипеде может быть одет в общепринятый велосипедный костюм, но трико или гоночный наряд не допускается. Срок вступления в силу сего постановления назначить двухнедельный".