В Астраханских загсах после двухмесячного перерыва возобновили торжественные церемонии регистрации брака, а турбазам разрешили принимать отдыхающих. Но в связи с тем, что пандемия продолжается, желающим пожениться или выехать на отдых придется соблюдать целый ряд ограничений, правила утверждены постановлением облправительства, которое подписал губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в брачных церемониях могут участвовать не более десяти человек, включая молодоженов, регистратора, фотографа и гостей. При этом в зале для проведения торжеств все они должны быть в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Заявления на торжественную регистрацию на июнь подали 120 пар, первые церемонии уже состоялись, в загсах проводятся все необходимые меры дезинфекции. А вот носить маски при выходе из дворца бракосочетания - уже ответственность самих молодоженов и их гостей. Так что многие на время фотосессии избавляются от средств защиты.

В связи с открытием турбаз молодоженам теперь есть где провести медовый месяц. Однако загородные дома отдыха также работают с ограничениями. Приглашать гостей они могут только из числа жителей региона, а заполнить номерной фонд - не больше чем на 50 процентов. Перед открытием турсезона персоналу придется сдать тесты на COVID-19, а во время работы использовать маски и перчатки. Кроме того, обо всех своих гостях турбазы должны информировать УМВД.

- Это нужно для того, чтобы в случае возникновения очага коронавируса полиция оперативно выявила контактных лиц, - рассказали "РГ" в астраханском туристско-информационном центре.

Также турбазам предстоит обработать дезсредствами все помещения и контактные поверхности, провести обеззараживание воздуха, установить дозаторы с антисептиками для рук, обеспечить социальную дистанцию на стойках регистрации и в столовых. Всем гостям при въезде и во время пребывания на турбазе не реже раза в сутки будут измерять температуру.

Для организации работы турбизнеса создается межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители минтуризма области, УМВД и Роспотребнадзора, они будут подтверждать соответствие мест отдыха санитарным нормам. Владельцам турбаз и домов отдыха нужно будет подать заявки в муниципалитет и получить заключение.

Астраханская область сейчас принимает только приезжающих в служебные командировки, их размещают в гостиницах Астрахани, Харабали, Ахтубинска и Знаменска. Гостиницы также используются как обсерваторы для медиков, соцработников и граждан, которым Роспотребнадзор предписал соблюдать самоизоляцию. Отдыхающим же в гостиницы путь закрыт даже из числа местных жителей.

Тем временем

В детских поликлиниках Волгоградской области возобновили плановый прием маленьких пациентов. По информации облздрава, уже можно записаться на прием к педиатру, узким специалистам, на медосмотр, а также вакцинацию. При этом во всех 45 государственных поликлиниках, оказывающих помощь детскому населению, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности. Это разграничение потоков пациентов - по блокам или по дням недели, в помещениях работают рециркуляторы и обеззараживатели, проводится дополнительная обработка дезсредствами. Организованы инфекционные бригады, которые посещают пациентов с температурой на дому в усиленных средствах защиты.

Кстати

В Ростове модельер Анна Кропотова запустила линию дизайнерских свадебных масок от коронавируса. Необычный аксессуар придумали еще в марте, после того как молодые пары, несмотря на желание пожениться, начали массово отказываться от торжественных мероприятий. Поначалу невестам шили изящные белые маски, а для женихов было три тона на выбор: черный, серый и синий. Но с каждым месяцем спрос был все больше, так что сегодня модельеры уже способны удовлетворить любой каприз. Последний тренд - индивидуальные макси, на которых вручную нашивают имена участников торжества и семейные "вензели".