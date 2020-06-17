Новости

Как Человек-паук может появиться в продолжении "Венома" 15:13
В Симферополе за день выпало более половины месячной нормы осадков 15:12
В Москве побит температурный рекорд 1956 года 15:11
На юге столицы произошла перестрелка 15:11
ВЦИОМ: все больше россиян позитивно оценивает ситуацию в стране 15:06
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross раскрыл секреты в Сети 15:05
Минск: Дмитрий Мезенцев прокомментировал подготовку соглашения по нефти 15:04
На калининградской границе задержали 16 тонн контрабандного спирта 15:02
Домработница Михаила Ефремова рассказала о его состоянии 15:02
Коронавирус нашли у президента Гондураса и его супруги 15:00
Вода на всех петербургских пляжах признана непригодной для купания 15:00
В Чечне осужден еще один участник атаки на десантников 6-й роты 14:55
Карантин на Украине продлят до конца июля 14:46
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении 14:41
Исследование: кроссоверы убивают пешеходов чаще, чем легковушки 14:40
В Смоленске нашли монету первого христианского короля Норвегии 14:38
В Башкирии арестовали таксиста, наехавшего на группу подростков 14:36
Рособрнадзор проведет анализ почерков 1,2 млн работ ЕГЭ 14:35
В Мордовии разрешили посещать музеи и кладбища 14:34
В Млечном Пути насчитали шесть миллиардов аналогов Земли 14:34
В Арзамасе новорожденный ребенок попал в реанимацию с коронавирусом 14:34
Энергетики обеспечивают электричеством более 40 ярмарок выходного дня в Москве 14:31
Германия увеличит взносы в бюджет Евросоюза 14:31
"Рон Уизли" присоединился к травле "нетолерантной "Джоан Роулинг 14:30
Александр Новак: Коронавирус изменил мировой энергетический рынок 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
Экс-директор "Крымавтотранса" задержан за незаконные премии

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи установили, что в августе 2017 года он неправомерно запросил из городского бюджета около двух миллионов рублей, чем нанес местной казне крупный материальный ущерб. Этими деньгами он намеревался оплатить повторную госэкспертизу проектной и сметной документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети Евпатории.

"При этом, согласно условиям контрактов, повторную экспертизу были обязаны оплачивать подрядные организации", - подчеркнули в пресс-службе.

Следствие готовится предъявить экс-чиновнику обвинение и затем ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее в этом году еще занимавшего указанный пост чиновника уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

"В мае в отношении него был вынесен обвинительный приговор, - уточнили в ведомстве. - Несмотря на это, чиновник продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками". В связи с этим следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации Евпатории.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство ФСБ Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией на границе Индии и Китая
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах
Медведев рассказал о трех экономических шоках в России
Объявлена дата Всероссийского онлайн-выпускного для студентов
СК опубликовал видео следственного эксперимента с маньяком из Подмосковья
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей