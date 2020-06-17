В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Крыму.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи установили, что в августе 2017 года он неправомерно запросил из городского бюджета около двух миллионов рублей, чем нанес местной казне крупный материальный ущерб. Этими деньгами он намеревался оплатить повторную госэкспертизу проектной и сметной документации по муниципальным контрактам, связанным с реконструкцией улично-дорожной сети Евпатории.

"При этом, согласно условиям контрактов, повторную экспертизу были обязаны оплачивать подрядные организации", - подчеркнули в пресс-службе.

Следствие готовится предъявить экс-чиновнику обвинение и затем ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее в этом году еще занимавшего указанный пост чиновника уже привлекали к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

"В мае в отношении него был вынесен обвинительный приговор, - уточнили в ведомстве. - Несмотря на это, чиновник продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками". В связи с этим следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям вышестоящих должностных лиц администрации Евпатории.