В Крыму блогер сняла на видео знакомство овчарки с дельфином

В интернете набрала тысячи лайков видеозапись неожиданного знакомства овчарки с дельфином у побережья крымского мыса Опук близ Керчи. Ее опубликовала в Instagram местная жительница.

Девушка выгуливала пса Патрика, когда стала свидетелем общения своего четвероногого друга и дельфина. Последний настолько близко подплыл к берегу, что овчарка радостно бросилась к нему и даже успела лизнуть нового знакомого. Млекопитающее, судя по всему, тоже настроено очень игриво: увидев пса, дельфин не уплывает на глубину, а продолжает дефилировать вдоль берега, временами выпрыгивая из воды и плескаясь в ней. Овчарка все это время сопровождает дельфина по суше.

Чувствуется, что автор видео и сама опешила от такой уникальной встречи с дельфином вблизи береговой полосы. Но при этом она уверяет: "В съемках никто не пострадал, дельфин не выбрасывается, а ловит рыбу".

Пользователи соцсети отметили, что автору видео крупно повезло увидеть такое морское рандеву, после которого уже и в дельфинарий ходить необязательно.