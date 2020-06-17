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17.06.2020 18:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове суд вынес приговор торговцу пропусками во время изоляции

Текст: Николай Грищенко

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор индивидуальному предпринимателю, торговавшему во время самоизоляции пропусками для передвижения по мегаполису. Мужчина признан виновным подделке и сбыте официальных документов.

Фото: iStock
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В ходе судебного разбирательства было установлено, что бизнесмен, предоставив в мэрию ложную информацию о своей деятельности, получил бланки-разрешения на право следования к месту работы.

В социальных сетях жулик разместил объявление о продаже пропусков. Один бланк мошенник оценил в девять тысяч рублей. Один документ аферист успел продать, но затем был задержан с поличным сотрудниками полиции.

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину и попросил назначить ему штраф, так как ранее не был судим и совершил преступление небольшой тяжести.

Согласно санкций статьи 327 УК РФ торговцу фальшивыми пропусками грозил арест на полгода, либо принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Однако суд, как сообщает пресс-служба прокуратуры РО, удовлетворил ходатайство подсудимого, прекратил уголовное дело и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Пандемия коронавируса COVID-19

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