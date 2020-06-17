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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Морской санитар

В Севастополе испытали аппарат для сбора мусора в акватории бухт
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 131(8185)
Испытания судна-мусоросборщика российского производства прошли в Артбухте Севастополя. Опытный образец изготовлен местной судостроительной компанией по просьбе городских властей для очистки прибрежной акватории от пластика и прочего мусора.
Чтобы очистить все бухты Севастополя, понадобится 15-20 таких устройств. Фото: Юлия Крымова/РГ Чтобы очистить все бухты Севастополя, понадобится 15-20 таких устройств. Фото: Юлия Крымова/РГ
Чтобы очистить все бухты Севастополя, понадобится 15-20 таких устройств. Фото: Юлия Крымова/РГ

Конструкция судна простая: это катамаран, между поплавками которого находится сетчатый мешок. Когда судно движется, плавающие на поверхности воды предметы попадают в мешок, который вмещает до 70 килограммов мусора.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Аппарат оснащен электродвигателем с дистанционным управлением. Он питается от аккумуляторных батарей, установленных под "палубой". Мусоросборщик может работать как с оператором на борту, так и в беспилотном режиме - им можно управлять с берега с помощью пульта. На борт также можно установить камеру, чтобы передавать изображение на смартфон и контролировать работу дистанционно.

- Судно могут использовать операторы пляжей, владельцы гостиниц, городские службы, - рассказал начальник производства компании Popilov Антон Рубин. - Дистанционное управление понадобится на пляже или в марине, чтобы не мешать отдыхающим. У судна бесшумный ход, оно не будет доставлять дискомфорта.

Первые испытания мусоросборщик прошел в Балаклаве, где у набережной в воде скапливается очень много мусора. По словам Рубина, за час работы там удалось собрать около 150 килограммов отходов. Заряда аккумулятора хватает на восьмичасовую рабочую смену, после чего аппарат ставят на зарядку до следующего утра. По примерным подсчетам, чтобы чистить все бухты Севастополя, понадобится 15-20 таких устройств.

Опытный образец изготовили за полтора месяца, за время испытаний его предстоит доработать. К конструкции могут добавить боковые лопасти, чтобы собирать мусор, который прибивает к пирсам. Пока его приходится подтаскивать вручную гребенкой.

Фото: Скриншот/ Instagram.com/zvezdopad_vospominanij/
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Авторы модели говорят, что это первая подобная разработка в России. В мире существуют аналоги, однако их цена в 10-15 раз превышает севастопольский образец. Чтобы его создать, потребовалось около миллиона рублей, а при серийном производстве мусоросборщик будет стоить 690 тысяч. Модель можно удешевить, если изготовить поплавки катамарана не из металла, а из пластика.

- Аппарат экологически чистый, мы сразу решили не использовать бензиновый или дизельный двигатель, - рассказал гендиректор компании Андрей Попилов. - Образец еще "сырой", у нас уже есть идеи, как его усовершенствовать. Сейчас он работает в пассивном режиме, как кашалот, при движении пропускает через себя воду и отфильтровывает мусор. Мы обсуждаем, как сделать, чтобы он работал как пылесос - втягивал в себя воду. На усовершенствование уйдет около двух месяцев, если будет принято решение о закупке.

Комментарий

Дмитрий Хазанов, начальник управления промышленности Севастополя:

- Раньше у Севморпорта были мусоросборщики советского производства, но они уже давно вышли из строя, мусор вылавливать нечем. Поэтому правительство обратилось к судопроизводителям города с предложением изготовить модель мусоросборщика, который мог бы очищать акваторию. Аппарат получился небольшой, маневренный, сейчас он проходит испытания в разных местах, а конструкторы его дорабатывают. По итогам испытаний, когда станет понятна его производительность, эффективность, будут принимать решение об использовании в городских бухтах.

Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь "Мусорная" реформа

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