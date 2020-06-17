Главное управление МЧС России по Севастополю обратилось к городским властям с требованием освободить пожарные проезды во дворах от припаркованных машин, выделить разворотные и специальные площадки для пожарно-спасательной техники. Проблему обсудили профильные комитеты Заксобрания Севастополя.

Управление написало обращение после крупного пожара, который произошел этой весной в девятиэтажке по улице Колобова, 15. При тушении спасли 11 человек, включая двух детей, 96 жильцов эвакуировали.

В МЧС отметили, что это не первый случай, когда автомобили, которыми заставлены дворы многоэтажек, препятствуют работе пожарной техники. Счет идет на секунды, но пожарные вынуждены дожидаться автовладельцев, загородивших проезд. Чтобы решить проблему, ГУ МЧС подготовило проект постановления правительства Севастополя, согласно которому во дворах должны появиться знаки и разметка, обозначающие площадки и проезды для спецтехники, на которых парковаться запрещено.

Как сообщил начальник управления благоустройства Севастополя Николай Аралин, чиновники совместно с МЧС займутся поиском таких площадок. Предстоит убедить жителей "потесниться" и освободить место во дворах.

- Вопрос парковки делит горожан на два противоположных лагеря: одни считают, что возле дома должно быть паркоместо на каждого жителя, другие настаивают, что придомовая территория - это не место для автомобилей, - говорит Аралин. - Придется вступать в диалог с жителями, подкреплять решения протоколами собрания собственников жилых помещений.

Вместе с тем в Севастополе в последние годы проводится масштабное благоустройство придомовых территорий и ремонт внутриквартальных проездов. За год занимаются 100 дворами. Было бы логично установить знаки и нанести разметку при выполнении ремонта. Однако, по словам Аралина, формирование площадок для спецтехники не входит в эти работы.

Чиновник сообщил "РГ", что лишь в одном севастопольском дворе, по проспекту Гагарина, 4, была проведена работа совместно с МЧС для создания беспрепятственного проезда пожарной техники. Для этого потребовалось перенести объекты теплоснабжения и другие сооружения. Но этот пример - исключение.

- На жителях как собственниках придомовых территорий лежит бремя содержания, которое они перекладывают на управляющие компании, - говорит Аралин. - Установка знаков, нанесение разметки - это также ответственность собственников жилья. Поступали отдельные обращения, и мы помогали установить знаки во дворах. Но общегородской такой программы нет.

По информации департамента имущественных и земельных отношений Севастополя, 3160 земельных участков под многоквартирными домами уже стоят на кадастровом учете. Сформированы почти все участки, за исключением нескольких спорных территорий.

"С момента постановки на кадастровый учет у собственников помещений возникает право общедомовой собственности на земельные участки. Без протоколов общего собрания распоряжаться этими территориями сложно", - отметил представитель департамента.

Депутаты Заксобрания предложили принять местный закон, который бы установил правила беспрепятственного доступа спецтехники к жилым домам. Также они считают, что надо обеспечить жителей альтернативными местами парковки.

По мнению директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова, местный закон не нужен, поскольку требования уже прописаны в федеральном. В частности, Свод правил 4.13.330.2013 "Системы противопожарной защиты, требования к планировочным и конструктивным решениям" устанавливает ширину противопожарных проездов и их расстояние от дома. Если проезд во дворе ведет в тупик, то должна быть разворотная площадка для пожарной техники размером 15 на 15 метров.

- В новой застройке эти требования соблюдаются, а в уже существующей нужен комплексный подход при выполнении благоустройства, - считает Жукалов.

Он также сообщил, что правительство города работает над созданием парковочных зон в спальных районах. Однако жители неохотно покупают места для стоянки и предпочитают оставлять машины на улице перед домом.

По итогам решено создать рабочую группу совместно с МЧС и ГИБДД, которая проведет осмотр проблемных дворов и даст рекомендации по нанесению разметки.