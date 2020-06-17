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17.06.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе пляжный навес рухнул на отдыхающих

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Следственный комитет начал проверку после обрушения навеса на пляже парка Победы в Севастополе, в результате которого пострадала женщина.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Проводится процессуальная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Сообщается, что массивный деревянный навес рухнул вечером 16 июня. Женщина, отдыхавшая под ним, получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте, но от госпитализации пострадавшая отказалась.

- Следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые принимали территорию и объекты пляжа перед его вводом в эксплуатацию, - отметили в СК.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе началась реконструкция набережной парка Победы

Как в среду сообщил журналистам директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, пляж парка Победы сейчас не эксплуатируется, купание здесь запрещено, поскольку недавно началась реконструкция набережной. На берегу были установлены таблички, сообщающие о запрете купания. Несмотря на это, неустановленные лица таблички демонтировали и расставили шезлонги, в том числе и под упавшим навесом.

- Конструкция не была укреплена, поэтому произошло обрушение. Проводим проверку, кто установил шезлонги и занимался коммерческой деятельностью несмотря на то, что пляж не функционирует, - сказал Горлов.

Он уточнил, что доступ к морю не перекрывался, но люди находятся на пляже под свою ответственность. Пробы морской воды не проводились, дно не обследовалось, на территории нет спасателей и медпункта. По словам Горлова, договор с оператором пляжа был расторгнут, а территория передана в ведение городского ГБУ "Парки и скверы", который должен был следить за санитарным состоянием.

- Поскольку на пляж продолжает приходить достаточно много людей, ГБУ проведет подготовку, чтобы ввести пляж в эксплуатацию и обеспечить безопасность отдыхающих, - добавил директор департамента.

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