На территории береговой батареи №11 открыт вход в нижний ярус казематов, где в 1941-1942 годах располагались штаб Приморской армии и командный пункт береговой обороны Черноморского флота. Внутри разместится новая экспозиция "народного" музея обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Как рассказал "РГ" руководитель Севастопольского объединения содействия развитию 11-й береговой батареи Владимир Семенов, вход в бункер замуровали в 1960-х годах, после того как батарея перестала быть военным объектом. Внутри не оказалось ценных исторических артефактов, однако интерес представляют сами подземные помещения, поскольку именно отсюда осуществлялось руководство обороной Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Сначала вскрыли так называемый "сквозник" - галерею, предназначенную для защиты входа от взрывов. Он был закрыт каменной стеной, чтобы сюда не забирались посторонние. За завалом строительного мусора обнаружилась 920-килограммовая бронированная дверь, которая осталась распахнутой. Скорее всего, ее не смогли сдвинуть с места из-за коррозии. Дверной проем был заложен тремя слоями инкерманского камня. За ним открылись пустые просторные помещения.

- Трехметровые потолки, арочные своды, помещения, приспособленные для нужд штаба, - говорит Семенов. - У батареи было четыре орудийных дворика, два двухэтажных и два одноэтажных. Скорее всего, на первом этаже располагалось командование, а на втором, где сейчас находится наш музей, хранились снаряды. Личный состав жил в казармах напротив. Во время боевых действий командиры спускались на первый ярус батареи.

Школьники могут представить, как проводились уроки во время бомбежек Севастополя. Фото: Владимир Семенов

Бронированную дверь, которая была установлена еще при строительстве батареи в 1900 году, сейчас очищают от ржавчины, чтобы ее можно было открывать и закрывать. А чтобы защитить внутренние помещения от нежелательных гостей и вандалов, доступ в сквозник закроют другой металлической дверью.

Казематы предстоит осушить, провести вентиляцию и освещение. После этого внутри установят витрины для особо ценных предметов и личных вещей защитников города, которые хранились в семейных архивах жителей Севастополя и были переданы музею. Сейчас экспозиция занимает 120 квадратных метров, а с новыми помещениями добавится еще около 90 "квадратов".

- У нас интерактивный музей, мы все даем подержать в руках, - рассказывает Владимир Семенов. - Но одно дело потрогать автомат, чугунный утюг или примус, а другое - медали, ордена, личные вещи бойцов, переданные родственниками. Их мы хотим разместить в витринах. Также сделаем кинозал, где будем на кинопередвижке крутить документальные фильмы. Сеансы займут 15-20 минут, дети больше не высидят.

Самая ценная медаль в коллекции - "За оборону Севастополя". Есть серебряный портсигар с изображением танка, цветные карандаши "Тактика", которыми делали пометки на картах. Трофейная печатная машинка Ideal, привезенная из Берлина, - на ней печатали документы в штабе Черноморского флота почти до 1990-х годов. Недавно коллекция пополнилась бутылкой водки 1941 года, запечатанной сургучом с оттиском "Главспирт" - это те самые "наркомовские 100 грамм". Все эти вещи раньше не экспонировались.

- Мы говорим не об адмиралах и генералах, а о простых людях, которые защищали наш город, сидели в окопах, работали за станками, водили трамваи, - продолжает Семенов. - Когда началась война, в Севастополе жили 112 тысяч человек, а после освобождения в 1944 году осталось около 10 тысяч. Из этих 102 тысяч кто-то погиб, кто-то эвакуировался или был угнан в Германию. Об этих людях и хотелось бы рассказать.

На верхнем ярусе батареи уже оборудованы четыре музейных зала. "Мужской" зал с вооружением времен войны, "женский" - с предметами быта, швейной машинкой, станками. Здесь можно увидеть, как выглядел подземный госпиталь и как жили севастопольцы, вынужденные скрываться в подземельях. В "детском" зале воссоздан класс подземной школы. В осажденном Севастополе работало девять школ, из-за постоянных бомбежек они располагались в подвалах домов. Уроки посещали 2440 учеников. В мае 1942 года они получили аттестаты и табели.

- У нас есть подлинные предметы, принадлежавшие жителям Севастополя, - говорит Владимир Семенов. - Учебники 1935 года, букварь 1952 года, счеты, логарифмическая линейка, ручки-вставочки (в них вставлялись металлические перья, отсюда и название), чернильницы-непроливайки. Предлагаем детям написать этой ручкой письмо своему предку на фронт. Когда они начинают выводить "Дорогой прадедушка", это очень впечатляет. Стараются, ставят кляксы - а ведь сейчас многие уже не знают, что такое кляксы.

В отдельном помещении воссоздана обстановка штаба Приморской армии. Столы, за которыми сидели командиры, карты, рации, печатные машинки.

- 11-я береговая батарея знаменательна тем, что отсюда велось управление всеми армейскими силами в период обороны Севастополя, - говорит создатель музея. - С первого дня войны здесь базировался командный пункт береговой обороны Черноморского флота, который возглавлял генерал-майор П. А. Моргунов. А с 3 ноября 1941-го по 26 июня 1942-го тут же располагался командующий Приморской армией генерал-майор И. Е. Петров. Говорят, у Петрова даже ванна здесь была.

Музей ориентирован на детскую аудиторию. "А зачем взрослых учить патриотизму?", - считает его создатель.

- Когда на экскурсии рассказывают, как тяжело было идти с автоматом, в сапогах, как трудно дышалось в помещениях при керосиновых лампах, это сложно себе представить, - отмечает Семенов. - А когда дети сами попадают в такую обстановку, получают в руки макет автомата, надевают каску и пытаются пробежать по склону у батареи, они по-другому начинают воспринимать исторические факты. И мы говорим: ваши прадеды с такими автоматами и пулеметами бежали на Сапун-гору девять часов.

Справка "РГ"

Музей на территории 11-й береговой батареи создан силами энтузиастов-патриотов Севастополя и работает на благотворительные взносы. Он находится по адресу: ул. Адмирала Владимирского, 18. Запись на экскурсии по телефону: +7 (978) 748-00-69.