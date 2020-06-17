В Симферополе за день выпало более половины месячной нормы осадков

Во время вчерашнего ливня в Симферополе выпало более половины месячной нормы осадков - 30 миллиметров. Об этом "РГ" рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она уточнила, что средняя месячная норма осадков в июне для крымской столицы составляет 53 миллиметра. И такие ливни, как накануне, обрушиваются летом на полуостров каждый год. В то же время, когда вчера в центре Симферополя шел сильный дождь, в поселке ГРЭСовском на окраине крымской столицы не выпало ни капли.

- Крым - особый регион с особыми физико-географическими условиями, - пояснила Любецкая. - Во-первых, это горы и море, а Симферополь, как известно, находится в предгорье. Во-вторых, очень высокая температура воздуха летом. В-третьих, влажная воздушная масса. Все это очень сильно отличает полуостров от остальной территории России. Влажные неустойчивые условия в атмосфере, сильный прогрев воздуха - и облачность развивается до очень больших высот (14-15 километров), которые способны вызывать такие ливни. Для нас ничего удивительного в этом нет.

Вместе с тем, синоптик не исключила, что в ближайшие дни такие ливни могут снова обрушится на крымскую столицу.

- До середины следующей недели сохраняется такой же неустойчивый характер погоды, - предупредила она. - В частности, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

К слову, накануне в Джанкойском районе обильные дожди привели к подтоплению домовладений. Так, по данным МЧС республики, из-за обильных осадков в селе Ковыльном подтопило 15 придомовых участков. Сейчас спасатели вместе с представителями администраций Луганского сельского поселения и Джанкойского района и бригадой МУПа "Райбытсервис" откачивают воду и обустраивают отводной канал протяженностью 200 метров.

А в селе Котовское Раздольненского района были подтоплены четыре придомовых участка и более 800 квадратных метров сельскохозугодий. Для откачки воды с помощью техники также был прорыт отводной канал.