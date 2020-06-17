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17.06.2020 15:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экзамен зигзагом

ЕГЭ в Волгоградской области пройдет в более поздние сроки
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 131(8185)
Единый госэкзамен в этом году пройдет позже обычного. Но его проведут в традиционном формате, очно. В Волгоградской области подготовили 74 пункта сдачи ЕГЭ. Парты расставят с соблюдением необходимой дистанции в полтора метра. Все школьные кабинеты продезинфицируют. На входе в учебное заведение у выпускников будут измерять температуру.
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

В Краснооктябрьском районе Волгограда определили три места сдачи экзамена.

- Мы будем принимать в этом году детей. Постарались обеспечить наибольшую безопасность. Мы уже начали делать разметку, определяющую расстояние. Дети и сопровождающие будут сразу разделены. Кроме того, будут открыты два входа в разных концах здания. По отдельным лестницам школьники поднимутся на свои этажи. Всем обработают руки и проверят документы, - рассказала директор средней школы №92 Ольга Ещеркина.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

По данным областной администрации, выпускники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля. В этот день запланированы информатика, литература и география. Самый массовый экзамен, по русскому языку, пройдет в течение двух дней, 6 и 7 июля. Но сначала 25, 26 и 29 июня будут пробные испытания для педагогов, технических специалистов и медработников. Они протестируют систему видеонаблюдения, печать раздаточных материалов и соблюдение санитарных условий.

- Каждая аудитория оснащена специальными бактерицидными лампами, которые могут работать в присутствии людей. Перед тем как придут выпускники, обязательно проветрят, предусмотрена влажная уборка. В коридорах размещены кулеры с водой, стоят санитайзеры. Парты не просто стоят на расстоянии друг от друга, но еще и зигзагом. В штабе есть панель, на которую выводится видеоизображение всех помещений. В сложившихся условиях это оптимальный вариант. И у наблюдателей есть право пройти и посмотреть вживую, - отметила руководитель пункта приема экзамена Марина Юхно.

Самый массовый экзамен в 92-й школе сдадут 165 человек. В прошлом году было 285 учеников.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
За работу на ЕГЭ учителя могут получить дополнительную выплату

В этом году ЕГЭ будут сдавать почти десять тысяч одиннадцатиклассников, только те, кто собирается поступать в вузы. Экзамены пройдут во всех муниципальных районах. 22 и 24 июля предусмотрены резервные дни для всех предметов. Если кто-то не сможет принять участие в сдаче ЕГЭ в июле, есть дополнительный период с 3 по 8 августа.

Также выпускаются более 23 тысяч девятиклассников. До середины июня всем выдержавшим испытания выдадут аттестаты.

- В регионе достаточное количество технических средств для проведения экзаменов. В аудиториях установлены камеры видеонаблюдении, обучен персонал, проводится дополнительный инструктаж в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. В этом году сдвинулись только сроки ЕГЭ, сама же процедура остается неизменной. Ее цель - объективная и независимая оценка качества знаний выпускников, - подчеркнула председатель комитета образования Волгоградской области Лариса Савина.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область ЕГЭ в России

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