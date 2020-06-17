Женщину задавило насмерть рухнувшей остановкой в Майкопе

Сотрудники прокуратуры Республики Адыгея начали проверку по факту гибели в столице региона 78-летней женщины, на которую обрушилась остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того выяснилось, что во время данного ЧП (оно произошло в среду днем в оживленном городском микрорайоне Черемушки на перекрестке улиц Чкаловская и Депутатская) пострадали еще два человека - 22-летняя девушка и ее родная 11-летняя сестра. С травмами различной степени их доставили в республиканскую больницу.

По предварительным данным правоохранителей, причиной трагедии стал сильнейший ураган, который сегодня обрушился на Майкоп.

В данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, в которую входят также сотрудники МВД по РА, следственного управления СКР по республике и регионального МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ожидается, что в ближайшее время по факту гибели человека и будет возбуждено уголовное дело.