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17.06.2020 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Женщину задавило насмерть рухнувшей остановкой в Майкопе

Текст: Александр Ершов (Адыгея)

Сотрудники прокуратуры Республики Адыгея начали проверку по факту гибели в столице региона 78-летней женщины, на которую обрушилась остановка общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Кроме того выяснилось, что во время данного ЧП (оно произошло в среду днем в оживленном городском микрорайоне Черемушки на перекрестке улиц Чкаловская и Депутатская) пострадали еще два человека - 22-летняя девушка и ее родная 11-летняя сестра. С травмами различной степени их доставили в республиканскую больницу.

По предварительным данным правоохранителей, причиной трагедии стал сильнейший ураган, который сегодня обрушился на Майкоп.

В данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, в которую входят также сотрудники МВД по РА, следственного управления СКР по республике и регионального МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ожидается, что в ближайшее время по факту гибели человека и будет возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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