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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Забористая галерея

Ростовчанин открыл художественные выставки по всему городу
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 131(8185)
В Ростове-на-Дону обычные заборы превратили в художественные галереи, авторы работ - ученики творческих школ и студий.
Александр Светличный: Я увидел много рисунков талантливых ребят. И решил, что их должны видеть все. Фото: Тагир Раджавов/РГ Александр Светличный: Я увидел много рисунков талантливых ребят. И решил, что их должны видеть все. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Александр Светличный: Я увидел много рисунков талантливых ребят. И решил, что их должны видеть все. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Местом для детского творчества стали заборы больниц, парков, игровых площадок, учебных заведений, детских садов и строек. Город украсили свыше 800 баннеров с рисунками, на которых есть информация о самих художниках, преподавателях и учебных заведениях.

Экспозиции меняются несколько раз в год. Сейчас необычные выставки посвящены теме войны, которую скоро сменят яркие летние краски.

Фото: higminsk.by
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Идея выставлять детские рисунки на заборах возникла у 63-летнего жителя Ростова Александра Светличного пять лет назад, когда его внук пошел в художественную школу.

- Я увидел, сколько там талантливых ребят, а их творчество почти никто не знает. В то же время в городе немало некрасивых заборов, портящих его вид. Решение проблемы пришло само собой, - рассказывает ростовчанин.

Внук Светличного давно уже не рисует, а творений других ребят на городских улицах с каждым годом становится все больше.

Первая экспозиция появилась на площади Гагарина, преобразив старый забор, который закрывал строительный котлован, вырытый много лет назад.

Тогда Александр собрал десятки детских работ, после дизайнерской обработки их отпечатали в типографии, используя специальную краску, - на баннерах размером примерно три с половиной на полтора метра, по одному рисунку на каждом.

С тех пор в проекте участвовали сотни начинающих художников. На электронную почту Светличного рисунки приходят отовсюду: не только из Ростова, но и из других городов области и регионов. На выставку к 75-летию Победы они пришли из Краснодара, Каспийска, Феодосии и даже Казахстана.

Долгое время все расходы по изготовлению баннеров и их размещению на заборах брал на себя Александр, который уже много лет занимается наружной рекламой. Но с недавних пор ему начали помогать местные власти.

Фото: Пресс-служба "Крымэнерго"
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- В мэрии поняли, что это не просто "уличные картинки", а патриотическое, творческое воспитание детей и взрослых. А еще баннеры с рисунками имеют практическую ценность. С их помощью закрыли дома, которые были в строительных лесах, особенно это было актуально перед недавним чемпионатом мира по футболу, проходившим также в Ростове, - поясняет Светличный.

К мундиалю на заборах появилась новая экспозиция - рисунки с главными символами и достопримечательностями стран - участниц футбольного турнира, а также шаржи-портреты известных футболистов мира. Сейчас некоторые из них висят в галерее в Цюрихе. Они были подарены тогдашнему президенту Швейцарии Алану Берсе в Ростове, куда он прилетел на матч своих земляков с бразильцами.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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