В Курганской области в этом году на развитие животноводства планируется направить 845 миллионов рублей - в два раза больше, чем в 2019-м. В приоритете - специализированное мясное скотоводство.

Когда региональные власти поставили муниципалитетам задачу ежегодно строить не менее ста ферм, многие отнеслись к этому скептически, как к красивой, но несбыточной мечте. Между тем дело движется. В прошлом году, например, только за счет грантополучателей приобретено более 800 голов крупного рогатого скота, из них 300 - молочного, остальные - мясного. Если посмотреть более раннюю статистику, то за пять лет количество животноводческих предприятий увеличилось в 1,5 раза, а поголовье - в 2,4 раза. Сейчас оно составляет 15 тысяч голов, в том числе 5,5 тысячи коров. На начало 2020 года в отрасли работала 71 сельхозорганизация и 219 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Сто из них содержат мясной скот. При этом самообеспеченность мясом в регионе составляет только 82 процента. Правда, дефицита на прилавках не ощущается. Наоборот, местные фермеры сбывают свою продукцию в другие регионы. Тем не менее стоит задача выйти в ближайшее время на стопроцентную самообеспеченность мясом.

Конечно, дело не только в том, чтобы накормить, но и занять людей. В сельских районах, где проживает около 40 процентов населения области, у аграрного бизнеса большой потенциал. Судя по тому, как активно жители участвуют в грантовых конкурсах, инициативу со строительством ферм они поддерживают. Более того, в зауральскую деревню все чаще стали переезжать горожане. По данным департамента АПК, в этом году с такими заявками обратились уже восемь человек, по двое из Кургана и Тюмени, остальные - из городов Курганской области. Кое-кто готов даже сменить профессию ради фермы.

Начальник управления развития отраслей АПК Павел Кощеев рассказал, что на днях у него на приеме побывал житель Кургана. Он решил уйти из сферы услуг, перебраться в деревню и заняться производством мяса. Изучил рынок, посоветовался со знающими людьми, понял, что выгодно. Уже и точки сбыта нашел в Тюмени. Если не передумает, попытается выиграть грант.

Супруги Братцевы переехали в деревню Ярки Куртамышского района из Екатеринбурга. Они разводят овец романовской породы. В стаде уже почти 2000 животных.

Разводить скот готовы не только местные жители, но и приезжие из Тюмени, Екатеринбурга, Нижневартовска. Ради этого они меняют профессию

- Давно хотел заняться сельским хозяйством, - признался глава семьи Иван. - Мы выбрали Курганскую область, потому что здесь были свободные земли. Интуиция не подвела, сейчас получаем еще и хорошую господдержку: в прошлом году выиграли грант на развитие семейной фермы, а в этом получили льготный кредит в региональном фонде микрофинансирования под 0,1 процента. Такая ставка будет действовать до конца года, потом она вырастет до трех процентов. Баранина сейчас очень востребована: мы уже поставляем мясо в Свердловскую область, планируем выйти на рынки Москвы.

Бизнес Братцевых успешно развивается. Они приобрели модульную бойню и оборудование для разделки, охлаждения, упаковки продукции, собираются увеличивать отару. Единственная серьезная проблема - кадры.

В помощь таким, как Иван Братцев, в Курганской области с 2012 года действуют госпрограммы "Начинающий фермер" и "Семейная животноводческая ферма". По ним можно получить гранты размером пять и тридцать миллионов соответственно. А с прошлого года реализуется еще и "Агростартап" в рамках нацпроекта. В отличие от "Начинающего фермера", где требуется стаж в КФХ не менее двух лет, в этом проекте может участвовать и тот, кто только планирует заняться бизнесом. Как правило, новички, отработав первый грант, через два года снова участвуют в конкурсе уже на создание семейной фермы, хотя такую заявку можно подавать сразу, если проект соответствует условиям. Все программы предусматривают софинансирование. Начинающие агропредприниматели должны внести десять процентов, а семейные - 40 процентов от суммы проекта. Контроль за расходованием средств строгий, но людей это не останавливает. Например, в нынешнем году на конкурс для начинающих фермеров была подана 91 заявка, на 31 больше, чем в прошлом. Конечно, повезет не всем. Приоритет отдается строительству либо реконструкции животноводческих помещений.

Есть еще ряд льгот, позволяющих развивать производство. Например, можно закупить животных самому и компенсировать 65 процентов от суммы, потраченной на племенной скот, 60 процентов - на товарный. Эти региональные преференции действуют всего второй год и уже довольно популярны. В животноводство стали вкладываться даже те, кто до этого занимались исключительно производством зерна. Но, пожалуй, самый необычный инвестор поселился в деревне Пьянково Белозерского района. Раньше он жил в Нижневартовске. Новоиспеченный фермер приобрел более 100 герефордов, построил для них помещения, закупил технику. Кроме этого, распахивает залежные земли под зерновые и кормовые культуры - за ввод в оборот ранее неиспользуемых участков предусмотрены субсидии до 70 процентов от понесенных затрат. Бывший нефтяник позвал на помощь своего брата-геофизика. Теперь это семейный бизнес.

- В Курганской области свободный рынок земли и есть трудовые ресурсы, чего не скажешь о соседних регионах, - считает Павел Кощеев. - У нас более миллиона неиспользованных гектаров сельхозназначения. Если часть из них ввести в оборот, можно выращивать зерновые. А есть такие поля, на которых давно не пашут и не сеют. Они заросли, но идеально подходят для выпаса. Поэтому фермер, который занимается растениеводством, берет еще и мясной скот. Технология его выращивания менее затратная, чем, допустим, молочных коров: не надо возводить дорогостоящие помещения, электроэнергии тратится меньше. А главное - есть спрос на мясо.

Кстати

Кроме уже перечисленных льгот, все хозяйства в Зауралье могут воспользоваться новым видом господдержки: субсидией в размере до 40 процентов на приобретение кормозаготовительной и кормоприготовительной техники, технологического оборудования для модернизации ферм.