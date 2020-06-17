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17.06.2020 15:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для избирательных участков Среднего Урала закупили 75 тонн антисептика

Текст: Екатерина Призова
Фото: Татьяна Андреева
В Свердловской области сегодня показали "экипировку" к голосованию по Конституции: на избирательные участки отправят 10 миллионов единиц средств индивидуальной защиты и 75 тонн дезинфицирующих средств.

"Перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации закуплены за счет средств федерального бюджета", - пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Каждый участник получит маску, перчатки и ручку. Кстати, для голосующих приобрели одноразовые перчатки, а для сотрудников комиссий - нейлоновые. Также в помещениях будут лежать дезинфицирующие коврики для обработки обуви. Участки обеспечат средствами для дезинфекции рук, а все поверхности, которых касаются люди, будут регулярно обрабатываться.

Фото: Пресс-служба ЦИК России/ТАСС
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"Волонтеры будут одеты в халаты, им выдадут маски и индивидуальные защитные экраны. Все средства приобретены с расчетом на то, что их необходимо менять каждые два часа", - пояснила зампредседателя избиркома области Елена Клименко.

Все расфасовали сегодня в Екатеринбурге и до 20 июня развезут по муниципалитетам.

По словам ректора Уральского медицинского университета Ольги Ковтун, процесс обеспечения безопасности проработан с Роспотребнадзором и не вызывает опасений у врачей.

Чтобы все прошло в комфортной и безопасной обстановке, в условиях социального дистанцирования, выделен достаточно большой период досрочного голосования - целая неделя. А также внедрен ряд новаций. Например, можно будет проголосовать на свежем воздухе - в специальных палатках и шатрах, которые появятся во дворах. О готовности развернуть их уже заявили больше 20 населенных пунктов Среднего Урала.

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