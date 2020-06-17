Когда закончится нерест рыбы, начнется новый этап очистки главной водной артерии Челябинска - реки Миасс.

Как сообщают в областном министерстве экологии, этим летом порядок будет наведен на участке от плотины пруда Коммунар до элеватора. Реку освободят от кустарников, водорослей и бытового мусора. Все работы проводятся в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

- Участок большой, протяженностью три километра, а площадью - больше шести гектаров, - констатирует заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. - Намеченный объем планируется выполнить до ноября.

Для очистки реки подрядчик будет использовать спецтехнику: экскаватор-амфибия выгрузит собранные водоросли на специальные понтоны, после сушки их отвезут на полигон. К работам также планируется подключить водолазов.

Первый этап очистки Миасс пережил в прошлом году. От камыша, высокого рогоза, мусора очистили около двух километров, от элеватора до моста на улице Братьев Кашириных - по сути, исторический центр города. Вода здесь цвела зеленым цветом, росли желтые кувшинки, кустарник у береговой кромки. Это всеобщее цветение давно вызывало нарекания челябинцев, служило поводом для невеселых шуток. Острословы, рассуждая, что заставило на этих берегах основать город, недоумевали: может, предки, выбирая место для ночлега, просто не заметили в темноте реку? Но почему тогда не ушли подальше, когда забрезжило?

Увы, в том, что река в центре Челябинска местами стала напоминать болото, виноваты сами люди. Антропогенная нагрузка на водную артерию оказалась непосильной для нее. О многострадальном Миассе писали рефераты даже школьники, настолько эта проблема оказалась болезненной для областного центра. В городской черте, констатировали начинающие изыскатели, река малопривлекательна, представляет реальную угрозу здоровью из-за выделения токсичных веществ сине-зелеными водорослями во время цветения. Кроме того, накапливающиеся донные отложения являются питательной средой для болезнетворной микрофлоры.

По данным Росприроднадзора, к загрязнению приложили руку примерно три десятка предприятий. Многие из них - без оборотных систем водоснабжения, с устаревшими технологиями очистки стоков

Ниже по течению Миасс испытывает наибольшую техногенную нагрузку: по его руслу спускают хозяйственно-бытовые воды более 20-ти предприятий и организаций города, в том числе Челябинский металлургический комбинат. В их составе биогенные и органические соединения, а также металлы, синтетические активные вещества, сероводород - всего 30 химических соединений. Речной поток на этом участке в большей степени состоит из стоков: за период 2001-2009 годов было зафиксировано 114 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения.

О бедах реки высказывались и профессиональные эксперты. Все сходились в том, что букет "химии" преподносят промышленные, ливневые и сточные воды. По данным Росприроднадзора, к загрязнению приложили руку примерно три десятка предприятий. Многие из них - без оборотных систем водоснабжения, с устаревшими технологиями очистки стоков. Настоящим бичом является и городская система ливневой канализации. Неочищенных ливневых стоков в реку насчитали более сорока.

В нынешнем состоянии реки виновны и непродуманные инженерные решения. Русло более полувека назад расширили, благодаря чему появились крупные по площади застойные зоны. Так, в центре Челябинска Миасс разливается на ширину около 300 метров, но это не естественный его размер. Когда воду "размазали" по поверхности, поток замедлился. В результате река стала заиливаться, образуя отмели и острова, стараясь вернуться в первоначальные границы. Ряд экспертов, впрочем, напоминает еще и о многочисленных гидротехнических сооружениях выше по течению, деятельность которых тоже может сказываться негативно.

За несколько десятилетий было проведено немало изысканий, в том числе учеными-гидрологами из соседних регионов. Рекомендации озвучивались самые разные. Рассматривали и традиционный путь - углубление и чистку Миасса в городской черте. Правда, противники этого подхода уверяли, что эффект, несмотря на огромные затраты, будет временный. Бесполезно, пока не решена проблема локальных очистных сооружений и ливневой инфраструктуры. Да и вопрос, куда девать горы ила, тоже нуждается в тщательной проработке.

Были свои сторонники и у теории самоочищения, для чего предлагалось сузить русло. По прогнозу, это увеличило бы интенсивность течения, за счет чего начали бы вымываться донные отложения. Один из масштабных проектов городской застройки пару десятилетий назад, в частности, предполагал создание "сухого" пляжа на месте отмелей в районе цирка. Но сменилась команда областных управленцев и подходы тоже поменялись.

Много воды уже утекло, однако у каждого последующего губернатора тема помощи Миассу в каком-то виде да звучала. Только комплексного подхода, предполагающего устранение всех вредных воздействий, изменение ливневой инфраструктуры и создание препятствий промышленным загрязнителям, горожане не особо заметили. То, что простая очистка водной глади не панацея, пользователи соцсетей доказывают, публикуя снимки, сделанные в районе исторического музея. На участке, очищенном год назад, вновь появилось зеленое пятно и молодой камыш.

В областном министерстве экологии напоминают, что, помимо санитарно-эстетической очистки Миасса, в ближайшие годы планируется и очистка от ила, копившегося годами. Правда, эта процедура требует специальной техники, а значит, и специальных проектных решений. В прошлом году в ведомстве начали разрабатывать проект восстановления и экологической реабилитации реки Миасс в черте Челябинска. Его завершение запланировано на 2020 год, а реализация - на 2023-2024 годы.