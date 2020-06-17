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17.06.2020 16:02
Проект: В регионах

Буром управляет сервер

Компании ТЭК внедряют искусственный интеллект и нейросети в производство
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 132(8186)
Глубокая цифровизация нефтегазового комплекса сегодня, когда пандемия нанесла по нему мощный финансовый удар, осознана как насущная необходимость практически на всех уровнях административного и бизнес-управления.

Так, в федеральном Минэнерго создан департамент цифровой трансформации ТЭК и разрабатывается соответствующий отраслевой проект. Организаторы Тюменского нефтегазового форума тоже сделали акцент на "цифре" - это видно по темам предстоящих в сентябре дискуссий.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Разговор пойдет не о совершенствовании удаленки для офисных работников, а о технологиях высочайшего уровня, нацеленных непосредственно на разведку, добычу, транспортировку и переработку углеводородов. Их активное применение на планете в сфере ТЭК даст эффект в полтора триллиона долларов уже в ближайшей перспективе, утверждают эксперты Всемирного экономического форума. Кто преуспеет, тот получит большое конкурентное преимущество. В первом квартале у передовых в этом смысле компаний производственные и энергетические траты были ниже на 20 и 30 процентов соответственно, чем в среднем по отрасли, количество же производственных инцидентов - втрое меньше.

Само собой, ощутимой отдачи без солидных вложений не получить, но сейчас их сдерживает дешевый баррель. Большинство компаний решило, что они инвестиции в IT вернут в список приоритетных в более-менее благоприятной ситуации, однако свыше трети, согласно опросу, и ныне делают на них ставку - ради снижения себестоимости, уменьшения издержек. Судя по всему, овчинка выделки стоит.

Прежде на анализ магнитограмм уходил месяц, сейчас достаточно часа. Улучшилось качество геомоделей: человек устает, ошибается, машина - нет

По словам Михаила Аронсона, замгендиректора одной из ведущих в РФ профильных IT-компаний, на Ямале скважина может обойтись в миллиард рублей, на ее бурение уходит до ста дней.

- Важно не промазать! При неверных геологических расчетах дебет низкий, окупаемость незавидная, - говорит Михаил. - Цифровые технологии позволяют увеличить его, минимизируя ошибки, приблизительно на 40 процентов. А снижение срока бурения хотя бы на десятую часть дает возможность экономить солидные средства.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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- Да, промахи здесь обходятся дорого, потери измеряются миллиардами рублей, - подтверждает Руслан Меликов, руководитель центра интеллектуального сопровождения бурения и разработки месторождений другой компании. - За год бурится не менее семи тысяч скважин сложного профиля, у каждой - уникальная характеристика. Сложно попасть в "десятку" при проектировании, максимально учесть все параметры без цифровой модели, цифрового сопровождения. При бурении наши серверы каждые пять секунд принимают, анализируют около ста информационных потоков. С таким объемом не справиться и самым опытным профессионалам.

Еще один показательный пример из множества. "Газпром нефть" ушла от "ручной обработки" магнитограмм промысловых трубопроводов. Для оперативного выявления и устранения дефектов процесс автоматизирован, находится под контролем искусственного интеллекта.

- Прежде на анализ, интерпретацию магнитограмм уходил месяц, сейчас достаточно буквально часа. Во много раз ускорили формирование геологических моделей и качество улучшили: человек устает, ошибается, машина - нет. Система арктической логистики "Капитан" позволила по итогам 2019 года уменьшить удельные затраты на вывоз морским путем одной тонны северной нефти на 2,1 доллара, - приводит аргументы Андрей Белевцев, координирующий в компании подразделения цифровой трансформации.

Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа
Цифровизация сделала работу в угольной компании более привлекательной

Она пронизывает все направления деятельности. Рассмотрено свыше семисот сценариев внедрения цифровых технологий, в рабочем портфеле более тысячи IT-проектов. Так, в партнерстве с IBM стартовал пилотный проект "Цифровая нефть". Сводный анализ поступающих с огромного числа скважин данных по 60 тысячам параметров "высветляет" в недрах Ямала доселе не видимые пласты с промышленными запасами жидких углеводородов.

В нефтянку приходят нейросети, алгоритмы, ощущается нужда в суперкомпьютерах. По мнению ряда авторитетных экспертов, на базе искусственного интеллекта будут создаваться полностью автоматизированные объекты добычи. В тех же шельфовых районах Арктики, где затраты на освоение залежей велики, равно как и экологические риски.

- Цифровизация - стратегическое направление, в нее вкладываем и будем вкладывать финансовые, административные, организационные ресурсы. Однако частичная автоматизация процессов уже не может нас удовлетворить, важна кардинальная смена модели, - подчеркивает гендиректор тюменского Агентства развития научно-образовательных проектов Антон Машуков.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Сокращение добычи нефти Цена на нефть

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