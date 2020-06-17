Конечно, время первооткрывателя золотых залежей Ерофея Маркова давно ушло, и Средний Урал уже не носит статус российского Клондайка. Сейчас на регион приходится около десяти процентов добычи драгметалла в стране. Но специалисты уверяют, что Большой Урал, в том числе Свердловская область, сосредоточившая 47,6 процента общих запасов золота УрФО, по-прежнему является крупнейшей золоторудной территорией РФ. Проблема в том, что старые месторождения истощены, а новые требуют больших затрат.
- В сферах промышленности, тесно связанных с экологией, затраты на решение проблем природопользования заложены в цену конечного продукта и могут составлять до 95 процентов от нее. Конечно, золото у нас есть, но в его добычу надо вкладываться. Обработка ввозного сырья - интересный вариант, позволяющий использовать мощности заводов на давальческом сырье. Хотя при использовании толлинговых схем уровень прибыли может быть ниже, несмотря на льготное налогообложение, - считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.
Как поясняют экономисты, толлингом называется переработка сырья на давальческих началах. По этой схеме собственником сырья и готового продукта является исключительно компания-поставщик. Переработчику достается фиксированная плата за произведенные действия. Для первого - это способ снизить себестоимость продукции, для второго - возможность загрузить производственные мощности.
- Толлинг может быть использован с целью дополнительной поддержки цены золота и стоимости золотовалютных резервов, - продолжает Максим Марамыгин. - В ситуации, когда стабильность доллара вызывает вопросы, устойчивость рубля все больше зависит от золота. Когда говорят о ввозе золота, хотят поддержать цену на него. В последние годы ряд стран активно скупали драгметалл, но сейчас продают, поэтому его стоимость может опуститься. Толлинг - это метод изымания излишков золота на рынке, с помощью которого Россия сможет прогнозируемо влиять на уровень мировых цен на него. Еще один плюс - загрузка производственных мощностей.
Однако не все эксперты приветствуют ввоз сырья - экономически нецелесообразно. И почти все сходятся в том, что главный путь увеличения производства - самостоятельная добыча, несмотря на то что в одночасье нарастить ее вряд ли получится.
- На севере Урала находятся перспективные, но труднодоступные месторождения. Для их разработки нужны инвестиции, в том числе иностранные, - утверждает руководитель центра по экономике и природопользованию Института экономики УрО РАН Александр Семячков. - Надо вкладываться и в разведку. Разведанные запасы российского золота использовались со времен СССР, но они почти исчерпаны. Сегодня этот процесс идет вяло, хотя выдаются лицензии на сквозную разведку и добычу.
Пока же добыча уральского золота год от года сокращается. В 2019 году предприятия, входящие в Союз золотопромышленников Урала, произвели чуть больше шести тысяч килограммов. Все, за исключением артели старателей "Нейва" и "Башкирской золотодобывающей компании", снизили объемы по сравнению с 2018 годом. Золотопромышленники сетуют на сокращение разведанных участков и обеднение руды.
- Свердловская область в последние десять лет сократила объем золотодобычи в полтора раза. Причем никакого дефицита людей и техники нет. Основная причина заключается в снижении содержания золота в руде, в дефиците минерально-сырьевой базы, причем искусственно созданном, - считает председатель Союза золотопромышленников Урала Александр Ястребков. - Сейчас на балансе региона более 200 россыпных месторождений, но к ним порой трудно подступиться.
По словам эксперта, с одной стороны, прогрессивно, что у нас много особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе заказников, однако в этот список попало, например, и богатое месторождение Большая Умпия. Для артели "Урал-норд", которая работает на ивдельском участке, где заканчиваются ресурсы, Большая Умпия недостижима. На территории кедрового заказника запрещено вести добычу организациям, зато там процветают конкуренты: "хитники"-индивидуалы.
- В минприроды региона говорят о запрете на перевод этих земель из категории "парков". Парадокс: сами они не имеют права менять категорию, а федералы не могут выставить на аукцион, потому что это ООПТ, - констатирует Ястребков .
По мнению золотодобытчиков, отрасль лихорадит еще по одной причине: по распоряжению правительства РФ запрещено трогать участки леса по берегам рек, а ведь добыча россыпного драгметалла ведется именно в поймах.
- Выходом могла бы стать передача права распоряжаться недрами (хотя бы россыпными, не рудными залежами) субъектам РФ. Золотодобытчики готовы на любые условия: обещают почистить лес, пресечь хищническую добычу в отрасли. Пока у них нет на это права. Если бы хоть чуть-чуть "отпустили удавку", объем добычи сразу увеличился бы на 20 процентов в год. А через год еще на 20, - прогнозирует Ястребков.
Еще один резерв - использование старых "хвостов". По словам Александра Семячкова, появились новые технологии переработки золотоносной руды, которые позволяют продолжить работу на старых месторождениях. Например, на Березовском сейчас добывают лишь 700 килограммов желтого металла в год (в послевоенные годы - более 2000 тонн в год. - Прим. ред.). Содержание золота в руде составляет всего 1,7 грамма на тонну, тогда как добыча менее 3,5 грамма на тонну в мире считается неперспективной.
В департаменте лесного хозяйства области "РГ" пояснили, что федеральное правительство уже внесло поправки в постановление о порядке изменения границ природных парков и заказников. Для исключения участка из состава особо охраняемых природных территорий Союзу золотопромышленников надо собрать пакет документов.