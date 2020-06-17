В Госдуму в начале июня поступило предложение об отмене ввозного НДС на драгметаллы. За счет импорта необработанного сырья российская переработка золота может увеличиться вдвое - до 600 тонн в год. Как это отразится на отечественных золотодобытчиках, ведь сырье для аффинажных заводов предлагают ввозить из Средней Азии, Латинской Америки, Африки, выяснял корреспондент "РГ".

Конечно, время первооткрывателя золотых залежей Ерофея Маркова давно ушло, и Средний Урал уже не носит статус российского Клондайка. Сейчас на регион приходится около десяти процентов добычи драгметалла в стране. Но специалисты уверяют, что Большой Урал, в том числе Свердловская область, сосредоточившая 47,6 процента общих запасов золота УрФО, по-прежнему является крупнейшей золоторудной территорией РФ. Проблема в том, что старые месторождения истощены, а новые требуют больших затрат.

- В сферах промышленности, тесно связанных с экологией, затраты на решение проблем природопользования заложены в цену конечного продукта и могут составлять до 95 процентов от нее. Конечно, золото у нас есть, но в его добычу надо вкладываться. Обработка ввозного сырья - интересный вариант, позволяющий использовать мощности заводов на давальческом сырье. Хотя при использовании толлинговых схем уровень прибыли может быть ниже, несмотря на льготное налогообложение, - считает директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Как поясняют экономисты, толлингом называется переработка сырья на давальческих началах. По этой схеме собственником сырья и готового продукта является исключительно компания-поставщик. Переработчику достается фиксированная плата за произведенные действия. Для первого - это способ снизить себестоимость продукции, для второго - возможность загрузить производственные мощности.

При толлинге собственником руды и готового продукта является поставщик. Переработчику оплачивается лишь загрузка производственных мощностей

- Толлинг может быть использован с целью дополнительной поддержки цены золота и стоимости золотовалютных резервов, - продолжает Максим Марамыгин. - В ситуации, когда стабильность доллара вызывает вопросы, устойчивость рубля все больше зависит от золота. Когда говорят о ввозе золота, хотят поддержать цену на него. В последние годы ряд стран активно скупали драгметалл, но сейчас продают, поэтому его стоимость может опуститься. Толлинг - это метод изымания излишков золота на рынке, с помощью которого Россия сможет прогнозируемо влиять на уровень мировых цен на него. Еще один плюс - загрузка производственных мощностей.

Однако не все эксперты приветствуют ввоз сырья - экономически нецелесообразно. И почти все сходятся в том, что главный путь увеличения производства - самостоятельная добыча, несмотря на то что в одночасье нарастить ее вряд ли получится.

- На севере Урала находятся перспективные, но труднодоступные месторождения. Для их разработки нужны инвестиции, в том числе иностранные, - утверждает руководитель центра по экономике и природопользованию Института экономики УрО РАН Александр Семячков. - Надо вкладываться и в разведку. Разведанные запасы российского золота использовались со времен СССР, но они почти исчерпаны. Сегодня этот процесс идет вяло, хотя выдаются лицензии на сквозную разведку и добычу.

Пока же добыча уральского золота год от года сокращается. В 2019 году предприятия, входящие в Союз золотопромышленников Урала, произвели чуть больше шести тысяч килограммов. Все, за исключением артели старателей "Нейва" и "Башкирской золотодобывающей компании", снизили объемы по сравнению с 2018 годом. Золотопромышленники сетуют на сокращение разведанных участков и обеднение руды.

- Свердловская область в последние десять лет сократила объем золотодобычи в полтора раза. Причем никакого дефицита людей и техники нет. Основная причина заключается в снижении содержания золота в руде, в дефиците минерально-сырьевой базы, причем искусственно созданном, - считает председатель Союза золотопромышленников Урала Александр Ястребков. - Сейчас на балансе региона более 200 россыпных месторождений, но к ним порой трудно подступиться.

Еще один резерв увеличения добычи золота - переработка отходов старых месторождений

По словам эксперта, с одной стороны, прогрессивно, что у нас много особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе заказников, однако в этот список попало, например, и богатое месторождение Большая Умпия. Для артели "Урал-норд", которая работает на ивдельском участке, где заканчиваются ресурсы, Большая Умпия недостижима. На территории кедрового заказника запрещено вести добычу организациям, зато там процветают конкуренты: "хитники"-индивидуалы.

- В минприроды региона говорят о запрете на перевод этих земель из категории "парков". Парадокс: сами они не имеют права менять категорию, а федералы не могут выставить на аукцион, потому что это ООПТ, - констатирует Ястребков .

По мнению золотодобытчиков, отрасль лихорадит еще по одной причине: по распоряжению правительства РФ запрещено трогать участки леса по берегам рек, а ведь добыча россыпного драгметалла ведется именно в поймах.

- Выходом могла бы стать передача права распоряжаться недрами (хотя бы россыпными, не рудными залежами) субъектам РФ. Золотодобытчики готовы на любые условия: обещают почистить лес, пресечь хищническую добычу в отрасли. Пока у них нет на это права. Если бы хоть чуть-чуть "отпустили удавку", объем добычи сразу увеличился бы на 20 процентов в год. А через год еще на 20, - прогнозирует Ястребков.

Еще один резерв - использование старых "хвостов". По словам Александра Семячкова, появились новые технологии переработки золотоносной руды, которые позволяют продолжить работу на старых месторождениях. Например, на Березовском сейчас добывают лишь 700 килограммов желтого металла в год (в послевоенные годы - более 2000 тонн в год. - Прим. ред.). Содержание золота в руде составляет всего 1,7 грамма на тонну, тогда как добыча менее 3,5 грамма на тонну в мире считается неперспективной.

P. S.

В департаменте лесного хозяйства области "РГ" пояснили, что федеральное правительство уже внесло поправки в постановление о порядке изменения границ природных парков и заказников. Для исключения участка из состава особо охраняемых природных территорий Союзу золотопромышленников надо собрать пакет документов.