На Урале задержали вандалов, повредивших 18 автомобилей и дачу

В Миассе Челябинской области задержаны двое рецидивистов, за одну ночь повредившие 18 автомобилей в северной части города. Молодые люди действовали из хулиганских побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Утром владельцы обнаружили свои машины с проколотыми шинами, поцарапанными кузовами и разбитыми стеклами, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Из некоторых из них были похищены вещи и автомобильные принадлежности. Однако злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Как выяснилось, машины повредили два 25-летних рецидивиста, один и которых освободился из мест заключения только этой весной. Отметив встречу, они отправились во дворы жилых домов и начали крушить иномарки. Еще две машины сожгли после неудачной попытки угона, после чего скрылись в садовом товариществе. Но и там не остановились и подожгли одну из дач.

В отношении вандалов возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в полиции.