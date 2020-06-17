Стартапы в сфере IT сегодня ориентируются на потребительский рынок: в свет выходят новые приложения для знакомств, тренажеры развития памяти и прочие технологии. Несмотря на то что решений на рынке с каждым днем все больше, предпринимателям удается попасть в цель. Какие продукты наиболее востребованы, узнал корреспондент "РГ".

В супермаркетах Екатеринбурга кассы самообслуживания давно не редкость, а вот тележки пока обыкновенные. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Енот говорит по-английски

Курсов по технике переговоров и допобразованию настолько много, что онлайн-школы уже не вызывают удивления, поэтому екатеринбургские предприниматели решили сделать виртуального помощника по английскому языку. Он адаптирован под учебную программу, помогает закрепить пройденный в школе материал и возместить часы разговорной практики.

- Дети зачастую не все понимают на уроке, а потом боятся говорить по-английски перед педагогом и одноклассниками, и репетиторы нередко не помогают преодолеть эти страхи. Иногда это приводит к полной потере желания обучаться. Наш виртуальный помощник-енот разбирает задание вместе с учеником и отрабатывает базовые правила, - рассказывает автор проекта Игорь Сергунин.

Образовательную платформу разработчики запустили пару месяцев назад, сейчас там занимается 200 ребят. Программа рассчитана на среднее школьное звено - стартаперы выходят на него через обучающие сервисы и педагогов. Своей сверхзадачей они видят развитие позитивного отношения к иностранному языку, помимо доступа к продукту, скажем, в сельских школах.

- Преимущество таких стартапов - контент и умение организовать работу в онлайне, ведь люди отличают качественную информацию от низкосортной. Делая ставку на один маркетинг в погоне за клиентом, предприниматели многое теряют. Лучше вкладываться в обучение тренеров, - говорит инвестор Константин Селянин.

Кроме понятного IT-продукта, инвесторам важно видеть аудиторию, готовую его купить. На последней онлайн-конференции по технологическим стартапам особо запомнились обучающие программы для студентов профильных вузов, разработанные в столице: сервис по имитации судебных процессов, а также виртуальный симулятор глазного яблока - тренажер для будущих офтальмологов.

Бесконтактный заказ

Экспертам представили онлайн-решения и для бизнеса. В частности, "умные" магазинные тележки и весы, которые производятся на Урале. Тележка позволяет человеку самостоятельно оплатить продукты, не контактируя с окружающими, а весы со встроенной камерой - определить вид товара. Правда, в регионах оборудование внедрять не спешат, а вот одна из московских торговых сетей приобрела новинку.

Спрос в b2b-сегменте растет и на сервисы поиска поставщиков. Так, платформа прямых контрактов Алексея Данилина, за плечами которого 15-летний предпринимательский опыт, объединяет строительные компании, их поставщиков и региональных партнеров. На рынке стартапов существует полтора года, а разработка велась пять лет.

Кроме понятного IT-продукта, инвесторам важно видеть аудиторию, готовую его купить. Например, у вузов популярны учебные симуляторы

- Мы делаем так, чтобы производители и заказчики скорее находили друг друга. Под конкретную заявку наша система подбирает наиболее релевантные предложения от поставщиков, что повышает их шансы выиграть тендер, - поясняет Данилин.

Система охватывает уже три региона и планирует расширяться, инвестиции требуются в основном на обучение новых партнеров. К примеру, сейчас платформа рассчитывает спецификации на поставку стройматериалов в детские сады и школы. В перспективе пул заказчиков хотят расширить за счет агропредприятий Тюменской области. В будущем могут появиться услуги и для b2c аудитории.

Курьеры-путешественники

Если рынок ретейла в России за счет своих масштабов легко поглощает новаторские идеи по автоматизации, то в случае с информационными продуктами бизнес нередко делает ставку на международное продвижение.

- Нужно ориентироваться на поведение потребителей: за границей они чаще готовы платить за новинки и быстрее адаптируются к ним, - подчеркивает Валентина Закирова, инвестиционный директор венчурного российского фонда, который работает с международными компаниями.

В частности, эта организация поддержала проект, построенный по типу "Бла-бла-кара", только речь идет не о подвозе попутчиков, а о сервисе доставки редких товаров из-за границы. Потребители загружают в приложение адрес магазина с нужной им вещью, а "курьеры-путешественники" принимают заказ, договариваясь о денежном вознаграждении.

Еще одна свободная ниша - сервисы, которые помогают справляться с психологическими проблемами, хотя в сфере услуг "цифра" не может заменить собой все, уверены предприниматели. К примеру, интеллектуальная игра, которую устраивают по всему миру, с началом самоизоляции перекочевала в Интернет, однако недавно вернулась в офлайн-режим. Пока только в Израиле и Эстонии.

По мнению гендиректора Антона Писчикова, в будущем успешной будет комбинация двух форматов: стримов (онлайн-трансляций) и живой коммуникации с группой. Ощущение в онлайне, как в офлайне, станет трендом всех ниш, отмечает эксперт.

Между тем

На негосударственном конкурсе молодежных стартапов уральский клуб переговорных технологий занят третье место среди 20 проектов. Идея организовать конкурс принадлежит 17-летнему Илье Елисееву из Москвы, сам он полгода назад запустил образовательную программу для молодых предпринимателей. "Таким ребятам обычно не хватает обратной связи от эксперта, когда он не просто перечисляет, что надо сделать, но и объясняет каждый этап проекта. Мы пытаемся восполнить пробел, соединяя на площадке опытных предпринимателей с начинающими", - делится Илья.