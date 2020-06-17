В Челябинской области полным ходом идет подготовка к запуску школьной медиации, которая начнет работу в сентябре 2020 года. В начале июня подписано соглашение между омбудсменами Челябинской области, ассоциацией "Лига медиаторов Южного Урала" и Общественной наблюдательной комиссией Челябинской области. Кроме того, развернута кампания профилактики и устранения семейных конфликтов.

По статистике, в школах наиболее распространены конфликты с друзьями и одноклассниками. Фото: Татьяна Андреева/РГ

К предшественникам школьной медиации относят существующие в школах конфликтные комиссии по урегулированию споров, но квалификация их сотрудников не позволяет разобраться во всех случаях.

- Сегодня среди учеников нет социального однообразия, какое было в советский период, - комментирует министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - Опыта штатного психолога порой недостаточно, и не потому, что он плохой специалист, попросту невозможно объять необъятное, нужна помощь профессионального медиатора.

Кроме того, родители испытывают определенное недоверие к школе и школьной администрации.

- Считают, что обращение в конфликтную комиссию выглядит как кляузничество, за которым могут последовать репрессии в отношении ребенка, - поясняет начальник отдела по обеспечению деятельности межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Челябинской области Татьяна Филимонова. - Вместо этого идут в правоохранительные органы и в суд. При том что сами дети уже помирились и забыли о ссоре.

В поддержке третьей стороны нуждаются и школы. По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, в аппарат омбудсмена ежемесячно поступают обращения, связанные с конфликтами в школе. Некоторые заканчиваются тем, что ученик переходит в параллельный класс или семья принимает решение перевести ребенка в другую школу.

- Наша задача - научить детей понимать и принимать себя, мнение и позицию другой стороны, научиться договариваться и находить конструктивные решения, - считает Евгения Майорова.

Процедура медиации не предполагает постановку диагноза или навешивание ярлыков, подчеркивают эксперты. Медиатор ведет диалог с ребенком с позиции сотрудничества.

- В работе с медиатором дети открываются с новой стороны даже для родителей, - говорит президент ассоциации "Лига медиаторов Южного Урала" Наталья Коркина. - Иногда именно на медиации у ребенка впервые спрашивают о его мнении, чувствах и учитывают их при выработке вариантов выхода из конфликта. Дети начинают чувствовать себя в безопасности и проявляют готовность ответственно участвовать в процессе.

Процедура медиации не предполагает постановку диагноза или навешивание ярлыков. Медиатор ведет диалог с ребенком с позиции сотрудничества

- Согласно статистике, 93 процента правонарушений совершают несовершеннолетние. Как правило, это дети из неполных семей, где один из родителей либо умер, либо ушел со скандалом, - комментирует судья Калининского районного суда г. Челябинска в отставке Елена Гартвик. - В суде я всегда разъясняла сторонам, что для их ребенка очень важно, как они поведут себя при разводе.

Елена Гартвик подчеркивает: любой семейный спор - это всегда конфликт, где суд по большому счету бессилен, поскольку не работает с эмоциями сторон.

- По семейным делам исполняется лишь три процента судебных решений. У медиативных этот показатель 97, - продолжает Елена Гартвик. - Был случай, когда суд решил передать ребенка от отца к матери. Пристав приходит, а пятилетний малыш хватается за отца и не отпускает. Уже и психиатрические экспертизы назначали участникам процесса, и омбудсменов привлекали - ничего не помогало. Решение есть, но оно неисполнимо.

Профессиональные медиаторы объясняют такую разницу в цифрах узостью и категоричностью мышления при повышенной эмоциональности участников процесса.

- Медиация - процедура, позволяющая убрать эмоциональный фон, в результате стороны начинают видеть различные варианты разрешения конфликта, - считает медиатор-тренер Евгений Киселев. - Сам медиатор ничего не придумывает, он помогает извлечь решения, которые уже есть у сторон, просто они их не видели из-за того, что слишком переживают.

Бывает и так, что до похода к медиатору спорящим необходима помощь психолога.

- Иногда человеку требуется прожить или проработать эмоциональное состояние, - рассказывает Наталья Коркина. - Вот пример: в рамках одного уголовного дела поступил запрос на проведение переговоров по сумме требований, заявленных в гражданском иске родителями, потерявшими недавно в ДТП сына. На тот момент их состояние было настолько тяжелым, что о встрече с медиатором даже речь не шла. Люди нуждались в психологической поддержке. Но прошло время, уголовное дело вместе с гражданским иском "ходило" по судебным инстанциям, и наконец его направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Так стороны повторно оказались на медиативных переговорах. С момента нашей первой встречи прошел год. Родители смогли пережить свое горе, поработать со специалистами и, ко всему прочему, устать от судебных тяжб… Я отметила перемены в их состоянии. Мы провели медиацию, и стороны пришли к соглашению.

- Я убеждена: в брачно-семейных конфликтах медиация обязательна, только после нее можно идти в суд. Именно так происходит в развитых странах, - отмечает Елена Гартвик. - То же самое касается споров из-за детей. Волевое решение суда - всегда травма для ребенка.

Стороны готовы договариваться

С окончанием режима самоизоляции эксперты прогнозируют всплеск обращений как в суды, так и к медиаторам, особенно по трудовым и договорным вопросам.

- Зачастую медиаторы решают комплексную задачу: развод и отношения с детьми переплетаются с разделом имущества, где к совместно нажитому может относиться и бизнес, и дом, находящийся в залоге у банка, и кредитные обязательства. Медиация в таких случаях - эффективный способ, помогающий урегулировать целый клубок конфликтов, - считает Наталья Коркина.

Медиативный подход хорошо работает и при расследовании преступлений небольшой или средней тяжести, когда есть возможность закрыть дело за примирением сторон.

- Несмотря на то что по таким делам стороны готовы договариваться (виновник не хочет получить судимость, пострадавший желает, чтобы ему компенсировали ущерб), самостоятельно найти решение, которое бы всех устраивало, им сложно, - продолжает Наталья Коркина. - На медиативной встрече мы часто слышим от подсудимого: я хотел помириться раньше, просил у следователя телефон, но мне не дали, приходил в больницу - разговаривать не стали… Потерпевший, в свою очередь, утверждает обратное… И это неудивительно, человек в состоянии конфликта интерпретирует действия другого в негативном свете. Иногда примирителями могут выступать адвокаты, но есть сложность: даже если сам адвокат выступает нейтральным посредником, вторая сторона конфликта все равно ждет от него подвоха, поскольку считает, что он защищает интересы оппонента.

Кстати

На Южном Урале уполномоченные по правам человека и по правам ребенка намерены организовать совместную работу с поступающими к ним заявлениями.

- В этом году аппаратам омбудсменов выделят субсидию на развитие семейной медиации, - рассказала уполномоченный по правам человека Челябинской области Юлия Сударенко. - В случаях, когда мы поймем, что проблему заявителя можно решить путем привлечения профессиональных медиаторов, мы обязательно направим к ним стороны.

Семьи, которым необходима помощь медиатора, проконсультируют бесплатно. Для этого необходимо обратиться к уполномоченному с заявлением.

А как у соседей?

В Курганской области службы медиации созданы в каждой школе. О том, что конфликты среди подростков возникают довольно часто, говорит статистика правонарушений, а также опросы старшеклассников. По данным анкетирования, в учебных заведениях наиболее распространены конфликты с друзьями и одноклассниками (57 и 48 процентов соответственно), далее следуют ссоры с родителями (32) и педагогами (12 процентов). При этом школы, с одной стороны, не стремятся афишировать такие эксцессы, чтобы не портить показатели и "жизнь ребенку", а с другой - не имеют иного рычага воздействия, кроме административного, как правило, неэффективного. Концепция медиации основана на нескольких положениях: конфликт должен быть разрешен его непосредственными участниками. И если стороны приняли на себя ответственность за решение, то наверняка его выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. Ведущими примирительной встречи (медиаторами) выступают подростки, прошедшие обучение. При этом школьная служба примирения придерживается принципов добровольности, конфиденциальности, нейтральности и активного участия сторон.