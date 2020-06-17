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17.06.2020 14:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тюменской области снизилась напряженность на рынке труда

Текст: Кузнецов Сергей
За первую декаду июня в Тюменской области трудоустроены 1500 человек, оказавшихся без работы, а работодатели региона за первые 11 дней июня заявили 5,6 тысячи вакансий. Такие данные названы на рабочем совещании, посвященном снижению напряженности на рынке труда в Тюменской области, которое провел в понедельник губернатор региона Александр Моор.
Фото: Сергей Кузнецов Фото: Сергей Кузнецов
Фото: Сергей Кузнецов

Руководители профильных департаментов областного правительства и главы муниципальных образований в режиме видео-конференц-связи обсудили ситуацию на рынке труда. Открывая работу совещания, глава региона напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина по усилению мер борьбы с безработицей и предложил участникам поделиться положительными примерами работы.

Губернатор отметил, что в Тюменской области в связи с продлением режима повышенной готовности до 21 июня ситуация остается напряженной в отраслях и сферах экономики, которые еще не возобновили деятельность.

Фото: Сергей Кузнецов
В Тюменской области на поддержку занятости направят 280 млн рублей

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда и опубликованный Росстатом, в Тюменской области ниже среднероссийского показателя и составляет 4,4%. Между тем в среднем по России уровень регистрируемой безработицы составляет 5%, а в Уральском федеральном округе - 4,8%.

По прогнозам Минэкономразвития и Министерства труда РФ, ситуация на рынке труда в стране во втором и третьем кварталах будет оставаться сложной. Стабилизация ожидается в четвертом квартале, а положительная динамика может появиться в первом-втором квартале 2021 года.

Как сообщила директор областного департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич, число обращений в службу занятости за первые две недели июня по сравнению с апрелем и маем этого года снизилось в три раза. В первую очередь это связано с переходом региона ко второму этапу снятия ограничений.

В Тюменской области наблюдается положительная динамика коэффициента напряженности на рынке труда, определяемого соотношением численности обратившихся в службу занятости граждан и количества заявленных вакансий. В регионе числится 26 тысяч свободных рабочих мест. Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в сельском хозяйстве, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, водоснабжении, сферах обрабатывающих производств и предоставлении услуг населению.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Помимо действующих мер для поддержки занятости на территории региона принято решение о создании дополнительных временных рабочих мест, финансируемых за счет областного бюджета. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 280 млн рублей.

Кроме того, граждане, ищущие работу, при содействии органов службы занятости, как и прежде, могут пройти профессиональное обучение и переобучение, открыть собственное дело и принять участие в мероприятиях, реализуемых в рамках национальных проектов.

- Задача по снижению напряженности на рынке труда остается в приоритете, - заявил Александр Моор, заканчивая работу совещания. - Руководителям муниципалитетов необходимо активнее взаимодействовать с центрами занятости и работодателями, использовать все возможности для трудоустройства наших земляков и создания рабочих мест. Будем обсуждать меры для поддержки занятости и стабилизации экономики региона в еженедельном режиме.

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