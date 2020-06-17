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17.06.2020 20:18
Рубрика: Общество

Перечислены риски для здоровья, к которым ведет депрессия

Текст: Алена Ларина

У людей, страдающих депрессией, чаще диагностируют сердечно-сосудистые заболевания, а вместе эти недуги могут привести к преждевременной смерти. Это показало исследование, в котором приняли участие около 146 тысяч человек из 21 страны с разным уровнем жизни населения.

Причем, взаимосвязь между депрессией, сердечно-сосудистыми болезнями и смертностью более выражена в городах, чем в селах.

Фото: iStock
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Как сообщает JAMA Psychiatry, Скотт Лир из канадского Университета Саймона Фрейзера и его коллеги собирали данные в течение 14 лет. В выборку ученых попали жители Бангладеша, Китая, Бразилии, Турции, Швеции, Канады, Малайзии, Польши и других стран, кроме России и США, в возрасте от 35 до 70 лет.

При анализе информации о людях, кроме их медицинских данных, учитывалось наличие у них вредных привычек. У участников исследования, имеющих минимум четыре депрессивных симптома, сердечно-сосудистые заболевания диагностировали на 14 процентов чаще, чем у других, при этом смертность от всех причин была выше на 17 процентов. С увеличением количества симптомов росли и риски.

Такая корреляция наблюдалась во всех вышеназванных странах и зависела не от ВВП на душу населения, а от местности, где проживал человек. Так, исследователи выяснили, что у горожан смертность от депрессии вкупе с сердечно-сосудистыми недугами составила 23 процента против десяти у селян.

Общество Наука

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