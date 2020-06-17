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"Рон Уизли" присоединился к травле "нетолерантной "Джоан Роулинг

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    17.06.2020, 14:30
Текст:   Айгуль Бакирова

Руперт Гринт стал очередным членом "семьи" поттерианы, который обрушился с критикой на создательницу самой легендарной магической киновселенной Джоан Роулинг в связи с её комментарием о трансгендерных личностях.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет

В минувшие выходные Роулинг безобидно пошутила в Twitter над заголовком статьи, чьи авторы вместо слова "женщина" использовали его витиеватый аналог во избежание указания гендерных различий.

Это заявление разозлило многих поклонников, которые осудили её комментарий, назвав его трансфобным.

"Я твердо стою на стороне транс-сообщества и разделяю чувства многих моих коллег. Транс-женщины - это женщины. Транс-мужчины - это мужчины", - заявил исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт британской газете Sunday Times, добавив, что "мы все должны иметь право жить с любовью и без осуждений".

Гринт присоединился к звездам "Гарри Поттера" Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон, которые выразили слова поддержки трансгендерам после заявления Роулинг, вряд ли заслуживающей такое публичное порицание, по крайней мере, со стороны своих "кинодетей".

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