Рособрнадзор проведет анализ почерков 1,2 млн работ ЕГЭ

Как будет применяться технология распознавания почерков с помощью компьютерных технологий и нейросетей? Об этом "РГ" рассказали в Рособрнадзоре.

- В 2019 году на ЕГЭ впервые была применена технология выявления разных почерков с помощью искусственной нейронной сети, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Было проанализировано более миллиона экзаменационных работ из разных субъектов РФ по предметам: Литература, История, Русский язык, Обществознание. Кроме того, анализировался почерк итоговых сочинений выпускников.

Автоматизированный анализ выявил 75 работ ЕГЭ, которые были выполнены, предположительно, разными почерками.

Информацию о таких случаях Рособрнадзор направил в региональные органы управления образованием. Они проводили дополнительные проверки. При необходимости принимали решение аннулировать результаты.

- В 2020 году планируется применение этой технологии и на основном и на дополнительном этапах проведения ЕГЭ, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Вызвавшие подозрение работы будут направлены в специализированную организацию на почерковедческую экспертизу.

В этом году планируется провести анализ не менее 1 200 000 экзаменационных работ.