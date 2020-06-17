Росреестр поможет Узбекистану создать систему кадастровой оценки

Сегодня стало известно, что Росреестр окажет консультативную поддержку Государственному комитету Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру по созданию системы государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.

Сотрудничество двух ведомств идет в соответствии Планом мероприятий по реализации Программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан на 2019 - 2024 годы.

- Росреестр и Госкомземгеодезкадастр Республики Узбекистан уже давно и плодотворно сотрудничают. В 2020-2021 годах совместная работа получит обновление: российские эксперты поделятся лучшими практиками создания учетно-регистрационной системы, расскажут об опыте внедрения информационных технологий в области кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, а также по вопросам создания государственной системы кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости в Республике Узбекистан" , - рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

- В Российской Федерации используются современные информационно-коммуникационные технологии в области кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, функционирует единый государственный реестр недвижимости, содержащий сведения о зарегистрированных правах, характеристиках и кадастровой оценке недвижимости, а также кадастровые карты. Создание государственной системы кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости в Республике Узбекистан - очень амбициозный проект, и, уверен, использование лучших практик российской стороны будет крайне важным в его реализации, - подчеркнул председатель Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан Абдушукур Абдуллаев.