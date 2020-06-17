Росстат представил первую оценку ВВП России за первый квартал

ВВП России в I квартале 2020 года, согласно первой оценке Росстата, вырос на 1,6%. Это совпадает со сделанной ранее предварительной оценкой.

Пандемия и обвал цен на нефть не успели значительно повлиять на результаты экономики за первые три месяца года.

Наибольшее влияние на рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года, по данным Росстата, оказали финансовая и страховая деятельность (рост на 9,8%), оптовая торговля (5,5%), производство продуктов питания (9%), металлических изделий, кроме машин и оборудования (7,5%), химических веществ (5,2%), нефтепродуктов (5%).

Согласно прогнозу Минэкономразвития, из-за резкого снижения деловой активности и потребительских расходов во II квартале ВВП по итогам года снизится на 5%, по прогнозу Банка России, на 4-6%.