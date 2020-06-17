Рост производства фармпродукции за первые четыре месяца 2020 года составил около 30%. По словам Цыба, компании быстро среагировали на вызовы по массовому спросу на многие лекарства. "Если взять соотношение 2019 года к 2018-му, по данным Росстата, производство фармацевтических продуктов показало один из самых высоких темпов роста - более 26%. Это говорит о том, что мы максимально нацелены развивать собственные компетенции", - сообщил Цыб.
По его словам, преодоление импортозависимости в фармотрасли напрямую зависит от сырьевого обеспечения, но при этом дает возможность регулировать себестоимость на протяжении всего производственного цикла по изготовлению лекарств.
По итогам 2019 года мировым лидером в производстве фармсубстанций стал Китай, который производит около 3 млн тонн субстанций в год. По данным таможенной статистики, в 2019 году Россия импортировала из Китая 299 наименований фармсубстанций (90 производится только в Китае) и 234 действующих вещества из Индии.