За пять лет объем производства отечественных фармсубстанций (действующих веществ лекарств) вырос на 60%. Об этом на форуме Иннопром ONLINE заявил первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб. "Почти на 80% увеличилось количество площадок, производящих фармсубстанции: в 2019 году производство осуществлялось на 95 фармплощадках. Пять лет назад было всего 50 с небольшим площадок", - подчеркнул он.

Рост производства фармпродукции за первые четыре месяца 2020 года составил около 30%. По словам Цыба, компании быстро среагировали на вызовы по массовому спросу на многие лекарства. "Если взять соотношение 2019 года к 2018-му, по данным Росстата, производство фармацевтических продуктов показало один из самых высоких темпов роста - более 26%. Это говорит о том, что мы максимально нацелены развивать собственные компетенции", - сообщил Цыб.

По его словам, преодоление импортозависимости в фармотрасли напрямую зависит от сырьевого обеспечения, но при этом дает возможность регулировать себестоимость на протяжении всего производственного цикла по изготовлению лекарств.

По итогам 2019 года мировым лидером в производстве фармсубстанций стал Китай, который производит около 3 млн тонн субстанций в год. По данным таможенной статистики, в 2019 году Россия импортировала из Китая 299 наименований фармсубстанций (90 производится только в Китае) и 234 действующих вещества из Индии.