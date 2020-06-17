Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок

Счетная палата составила рейтинг конкурентности закупок среди федеральных ведомств. Лидером с максимальным индексом конкурентности (100) стало Минобрнауки, сообщается на портале "Госрасходы".

Вторую и третью строчки по количеству закупок заняли Росздравнадзор и Росрыболовство. В пятерку с максимальным индексом конкурентности вошли также Росрезерв и Минюст России.

При этом по суммам закупок в тройке лидеров оказались Федеральная службы охраны (ФСО) России, Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Росрыболовство.

Последнюю строчку рейтинга, который включает 72 органа власти, занимает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Причем, как по сумме, так и по количеству конкурентных закупок.

Индекс рассчитывается как среднее арифметическое от значений показателей конкурентности за 2014-2019 гг.. Рейтинг учитывает число конкурентных закупок (извещений) и суммы заключенных по ним контрактов к числу закупок.

В Счетной палате также оценили конкурентность закупок в российских регионах. По сумме конкурентных закупок лидируют Липецкая, Мурманская и Ульяновская области, Оренбургская и Ленинградская области. На последних строчках по этому показателю разместились Калмыкия, Чечня и Татарстан. Лучшими по количеству конкурентных закупок стали Санкт-Петербург, Липецкая область и Москва. Замыкают рейтинг Калмыкия, Дагестан и Чечня.