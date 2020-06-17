Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок

Новости

Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического рассказа Ю Несбё 13:45
С начала 2020 года рост фармацевтической промышленности составил 30% 13:44
Глава МВД РФ поздравил подчиненных, получивших очередные звания 13:41
Песков подтвердил установку дезинфекционных тоннелей в Кремле и Ново-Огарево 13:39
Уральским детям с коронавирусом передали более 2,5 тысяч подарков 13:38
Минтруд ожидает пика безработицы в третьем квартале 2020 года 13:30
Составлен рейтинг самых эффективных международных спортивных федераций 13:29
Дивизии имени Ф.Э. Дзержинского исполнилось 96 лет 13:29
За пять лет производство отечественных фармсубстанций выросло на 60% 13:28
В Кремле нет позиции по предложению урезать новогодние каникулы 13:27
Бен Уишоу сыграет в экранизации мемуаров врача "Будет больно" 13:23
Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Одессе 13:22
Росреестр поможет Узбекистану создать систему кадастровой оценки 13:20
Генпрокуратура разберется с увольнениями под предлогом пандемии 13:16
В Омской области вдвое снизили ставку по ипотеке 13:15
Вспышку COVID-19 выявили в роддоме Перми 13:15
В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки 13:13
Юбилейный кинофестиваль "Послание к человеку" перенесен на ноябрь 13:09
В Москве появится велопатруль 13:05
Колокольцев причислил IT-преступность к современным угрозам 13:04
Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max 13:02
СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД 13:01
Прокуратура расследует дело о радикальной группе из числа резервистов бундесвера 12:58
Видео: как выглядел бы Робокоп, если бы его сыграл Шварценеггер 12:57
В Петербурге бывший работник потребовал зарплату, угрожая ружьем 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 12:53
Рубрика: Экономика

Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок

Текст: Екатерина Петрова

Счетная палата составила рейтинг конкурентности закупок среди федеральных ведомств. Лидером с максимальным индексом конкурентности (100) стало Минобрнауки, сообщается на портале "Госрасходы".

Минсельхоз оптимизирует расходы после проверки Счетной палаты

Вторую и третью строчки по количеству закупок заняли Росздравнадзор и Росрыболовство. В пятерку с максимальным индексом конкурентности вошли также Росрезерв и Минюст России.

При этом по суммам закупок в тройке лидеров оказались Федеральная службы охраны (ФСО) России, Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Росрыболовство.

Последнюю строчку рейтинга, который включает 72 органа власти, занимает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Причем, как по сумме, так и по количеству конкурентных закупок.

Счетная палата выходит на рынок международного аудита

Индекс рассчитывается как среднее арифметическое от значений показателей конкурентности за 2014-2019 гг.. Рейтинг учитывает число конкурентных закупок (извещений) и суммы заключенных по ним контрактов к числу закупок.

В Счетной палате также оценили конкурентность закупок в российских регионах. По сумме конкурентных закупок лидируют Липецкая, Мурманская и Ульяновская области, Оренбургская и Ленинградская области. На последних строчках по этому показателю разместились Калмыкия, Чечня и Татарстан. Лучшими по количеству конкурентных закупок стали Санкт-Петербург, Липецкая область и Москва. Замыкают рейтинг Калмыкия, Дагестан и Чечня.

Экономика Власть Работа власти Госзаказ

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора
Медведев рассказал о трех экономических шоках в России
Госдуме предложили ввести пособие для родителей-одиночек
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году
ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС