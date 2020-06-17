Семь стран претендуют на пять мест в Совете Безопасности ООН

Семь стран поборются за пять мест в Совете Безопасности ООН. Выборы государств, которые с 2021 года займут в Совбезе места Германии, Бельгии, Доминиканской Республики, Индонезии и ЮАР, состоятся в среду, 17 июня.

"На пять мест претендуют Канада, Джибути, Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия. Предполагается, что государства будут избраны в рамках четырех региональных групп: африканской, азиатско-тихоокеанской, латино-американского и карибского регионов, а также в группе, охватывающей Западную Европу и другие государства", - со ссылкой на организацию пишет РИА Новости.

Наряду со станами выберут также председателя 75-й сессии Генассамблеи ООН. Единственным кандидатом на эту должность является представитель Турции Волкан Бозкыр. В Совете Безопасности заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Россия входит в число постоянных членов Совбеза. Остальные избираются на два года. Главная задача этого структурного подразделения ООН - поддержание международной безопасности и мира.