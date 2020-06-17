В Млечном Пути насчитали шесть миллиардов аналогов Земли

Группа астрономов из канадского Университета Британской Колумбии (UBC) проанализировала массив данных, полученных с помощью космического телескопа Kepler, и подсчитала, что только в Млечном Пути может насчитываться порядка шести миллиардов похожих на Землю планет.

Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Британской Колумбии. Астрономы подсчитали, что в Млечном Пути на каждые пять звезд, подобных нашему Солнцу, может приходиться до одной планеты, подобной Земле.

Ученые пояснили, что именно они подразумевают под этим. По их мнению, чтобы считаться похожей на Землю, планета должна быть твердой и каменистой. Размером она должна быть примерно с нашу планету. Кроме того, она должна вращаться вокруг звезды G-типа, как наше Солнце, причем ее орбита должна лежать в так называемой зоне обитания - на таком расстоянии от звезды, которое делает возможным присутствие на планете, в том числе на поверхности, жидкой воды.

"По моим расчетам, верхний предел - это 0,18 планеты земного типа на одну звезду G-типа, - говорит соавтор исследования Мишель Кунимото. - Оценка распространенности различных видов планет вокруг разных звезд может наложить важные ограничения на теории формирования и эволюции планет. Она также поможет оптимизировать будущие миссии, направленные на поиск экзопланет".

По словам астронома UBC Джейми Мэтьюса, Млечный Путь насчитывает до 400 миллиардов звезд, причем семь процентов из них относятся к G-типу. Это означает, что около шести миллиардов звезд в нашей галактике могут иметь планеты, подобные Земле.

Предыдущие оценки значительно варьировались: от 0,02 потенциально обитаемой планеты на одну солнцеподобную звезду до более чем одной планеты на звезду. Ученые также отмечают, что "аналоги" Земли при поиске экзопланет зачастую ускользают от внимания, поскольку они малы и расположены далеко от своих звезд. Это означает, что в каталоге планет присутствует только небольшое подмножество планет. Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали "прямое моделирование".

"Я начала с моделирования полной популяции экзопланет вокруг звезд, которые обнаружил Kepler, - говорит Кунимото. - Я пометила каждую планету как "обнаруженную" или "пропущенную" в зависимости от вероятности того, что мой алгоритм поиска планет помог бы их найти. Затем я сравнила обнаруженные планеты с фактическим каталогом. Если моделирование указывает на близкую схожесть данных, то это можно считать реальным представлением о фактической популяции планет, вращающихся вокруг этих звезд".