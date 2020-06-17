СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД

Следственный комитет, похоже, планирует ужесточить обвинение по резонансному уголовному делу высокопоставленных сотрудников полицейского следствия, проверив их на коррупцию.

Об этом говорит назначение биологической экспертизы 500 тысяч долларов. Эти деньги были изъяты во время обысков по уголовному делу против двух теперь уже бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова.

Это уголовное дело двух заместителей начальника следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам МВД Александра Брянцева было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности самого министерства внутренних дел. У полицейских следователей главка долго и подозрительно шло расследование против столичного коммерсанта. Судя по тому, что высокопоставленных чиновников взяли, уголовное дело они должны были решить в пользу бизнесмена и с выгодой для себя. Когда само ведомство это поняло, к новому расследованию уже против граждан в больших погонах подключился Следственный комитет.

Дело возбудил лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля. И буквально спустя несколько часов чиновники были задержаны сотрудниками ФСБ. Собственно, СК забрал оба уголовных дела: против коммерсанта и против следователей, которые коммерсантом занимались.

Генералам предъявили обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия". Через два дня Басманный суд их арестовал.

Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.

Те самые деньги, которые проверят эксперты, это купюры в различной валюте, в основном американской, изъятые во время обысков дома у коллег фигурантов дела и у них самих.

Если на банкнотах обнаружатся следы ДНК бизнесмена Альберта Худояра и других полицейских, проходящих по делу, то это будет означать, что деньги проходили через руки подследственного и чиновников в погонах. В деле генералов прибавится очень серьезная уголовная статья.