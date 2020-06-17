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17.06.2020 11:58
Рубрика: Общество

Психологи рассказали, кто и почему в начале пандемии скупал туалетную бумагу

Текст: Наталья Панасенко

Один из парадоксов начала пандемии COVID-19 в марте и апреле - ажиотажный спрос на туалетную бумагу. Ученые из Германии и Швейцарии нашли ответ на вопрос, кто искусственно создавал дефицит бумаги, запасаясь впрок предметами гигиены. Статья по результатам их исследования опубликована в Plos One.

В начале эпидемии коронавируса продажи туалетной бумаги взлетели до рекордных 700% процентов. В чем дело? Кто и зачем создавал ажиотажный спрос на нее?

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
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Как ни странно, стратегические запасы туалетной бумаги как "исключительно субъективного символа безопасности", делали те люди, которые наиболее тревожились по поводу коронавируса, они чувствовали, что для них пандемия представляет особую опасность.

"Люди, которые склонны особенно беспокоиться и бояться, чувствовали повышенную для себя угрозу со стороны коронавируса и, как правило, чаще других запасались туалетной бумагой", - говорит руководитель работы Лиза Гарбе из швейцарского университета Санкт-Галлена. Такое поведение отчасти связано с особенностями личности, говорится в статье: тревожные и беспокойные люди в принципе склонны делать стратегические запасы.

Онлайн-опрос 1029 человек из 35 стран мира показал еще одну особенность тех, кто запасался бумагой. Благодаря опроснику HEXACO выяснилось, что это добросовестные люди "с высоким уровнем сознательности".

Кроме того, пишут авторы, запасаются туалетной бумагой и люди в возрасте: зная, что COVID-19 представляет для них серьезную опасность, они готовятся к строгой самоизоляции.

По мнению ученых, результаты исследования социальных и поведенческих аспектов в условиях предполагаемой опасности могут пригодиться государственным структурам в ситуациях форс-мажора. "Субъективная угроза, которую представляет COVID-19, кажется важным спусковым механизмом для накопления туалетной бумаги, - пишут авторы. - Тем не менее мы все еще далеки от всестороннего понимания этого явления".

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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