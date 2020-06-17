"Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля

Жемчужиной фестивального движения и своеобразным культурным брендом Беларуси назвал министр культуры Юрий Бондарь предстоящий XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", который состоится в этом году с 16 по 20 июля.

У традиционной встречи мастеров искусств на белорусской земле, по его словам, "есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей". В его торжественном открытии примут участие все анонсированные артисты, подтвердил и главный режиссер фестиваля Александр Вавилов. "Никто не отказался", - подчеркнул он.

Открытие фестиваля, убежден автор его церемонии, как всегда, удивит и запомнится зрителям. "Мы хотели бы сказать в нашем концерте-открытии самую главную и простую мысль - "я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно".

А министр культуры с гордостью отметил, что международный праздник искусства и дружбы - ровесник независимой Беларуси, который стал за прошедшие годы "визитной карточкой страны". Он напомнил лозунг фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию", резюмировав, что эта жизнеутверждающая идея, которая заложена в концепцию "Славянского базара" еще в год его основания, и сегодня является актуальной и современной. Именно поэтому его география уже охватила пять континентов и 75 стран. На витебской земле побывали "десятки тысяч лучших представителей славянской и мировой культуры", - подчеркнул министр.

Кстати, в популярном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" в этом году выступят представители 18 стран, констатировала организатор закрытия фестиваля, заслуженный деятель культуры РБ Марина Романовская.

Звездными гостями "Славянского базара в Витебске" должны стать Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Елена Ваенга, Максим Аверин и многие другие. По традиции в рамках фестиваля пройдет День Союзного государства, а 17 июля состоится концерт "Живая музыка кино", а также выставки мастеров по хохломе и работ золотошвеек из Торжка.

О повышенном интересе к фестивалю говорят и кассовые сборы. На мероприятия искусств уже продано около 15 тысяч билетов, сообщил директор витебского фестиваля Глеб Лапицкий. При этом, добавил министр культуры Юрий Бондарь, за все время в кассы сдано не более 70 билетов.

Правда, следует напомнить, что именно Витебск в весенние месяцы пандемии был лидером по числу инфицированных вирусом COVID-19. Но уже в мае министр здравоохранения Владимир Караник заверил, что пик заболеваемости в городе пройден. Но из-за атаки коронавируса отбор конкурсантов проходил исключительно в онлайн-режиме.

Кстати, еще в марте президент Беларуси утвердил безвизовый режим для участников и гостей "Славянского базара" из 73 стран. Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан в этом году будет билет на мероприятие.