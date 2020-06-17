Смысл врачебной профессии вернула обществу пандемия

Атака коронавируса нового типа поставила "под ружье" весь медицинский корпус страны. Мои друзья-врачи, которым довелось послужить в разных "горячих точках", сравнивают нынешнюю ситуацию с работой в полевых госпиталях: та же напряженность, та же дикая усталость и витающий в воздухе - в прямом смысле - риск для жизни и здоровья. И они особо остро реагируют, когда эту адскую работу называют "медицинской услугой".

То, что сделали наши медики для спасения жизней в пандемию, невозможно называть услугами. Фото: Photoxpress

- Мы не сапоги тачаем и не кудри завиваем, - горячится седой хирург с 30-летним стажем. - Врач всегда стоит на границе жизни и смерти. Тогда уж лучше называйте нашу работу "ангельскими услугами"!

Ну, подумаешь, слова, скажут многие. Назови, как хочешь - смысла это не меняет. Но тут возразят все, кто хоть чуть-чуть знает русскую поэзию: "Словом можно убить, словом можно спасти...", помните?

Решила спросить авторитетных врачей, ученых, общественных деятелей, как они относятся к этому термину?

- Нужно вспомнить изречение Сократа о том, что все профессии от людей, но лишь три от Бога - учитель, судья и врач. И ближе всех к Богу, мне кажется, именно врач, - ответил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, академик РАН Николай Брико. - Престиж медиков в последние годы упал, внимание общества концентрируется исключительно на ошибках и скандальных ситуациях. Возможно, в платной медицине и можно говорить об услуге. А в системе общественного здравоохранения она неприемлема, это система оказания помощи, а не оказание услуг.

- Это понятие не отражает сути происходящего в медицине, - считает и заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова профессор Евгений Ачкасов. - Услуга - это то, что можно оказать, а можно не оказывать, и ничего для человека не меняется. А когда нужна медицинская помощь, а человек ее не получает, это может не только изменить его жизнь, но и вообще лишить жизни.

- Конечно, надо от этой оценки отказываться, - полагает научный руководитель Института фундаментальной и клинической иммунологии Сибирского отделения РАН, академик Владимир Козлов. - Медицина - это система жизнеобеспечения как отдельного человека, так и общества в целом, а не сфера быта, где оказывают услуги.

Медицина - это система жизнеобеспечения как отдельного человека, так и общества в целом

- Мы никогда не говорим "медицинская услуга", а всегда говорим и пишем "медицинская помощь", - ответила директор коммерческого офтальмологического центра, доктор медицинских наук Светлана Анисимова. - Мы не ковидный госпиталь, но работаем весь период пандемии, потому что нашим послеоперационным больным нужна реабилитация, их не бросишь. Пациенты обращаются также с глаукомой, с отслойкой сетчатки.

В этих случаях тоже время терять нельзя. Если бы речь шла только об услугах, их можно было бы отложить, добавила эксперт.

А что думают по этому поводу авторитетные представители пациентского сообщества?

- У нас есть глубочайшее уважение к врачам, а сейчас, когда специфика этой благородной профессии раскрылась в полной мере, оно стало только больше, - заявил "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. - Если говорить о государственной системе здравоохранения, конечно, там оказывают медицинскую помощь. Другое дело частные клиники - может быть, там это ближе к услуге.

- Медицинская услуга - это понятие экономическое и юридическое, необходимое для расчета объемов медицинской помощи, - считает председатель Координационного совета МОД "Движение против рака", юрист Николай Дронов. - Медицинская помощь состоит из разных манипуляций, разных технологий, разных этапов - их необходимо учитывать, оплачивать. И здесь понятие "медицинская услуга" вполне приемлемо. Оно никак не умаляет смысла врачебной профессии.

Похожее мнение о "мелочности" вопроса выразили и некоторые другие эксперты - экономисты, юристы. Но характерно, что среди скептиков не было врачей, которых понятие "медуслуга" по меньшей мере задевает. А если профессионалы чувствуют себя оскорбленными общественной оценкой, такая ли уж это мелочь?

Надо сказать, что в Конституции Российской Федерации этого понятия нет, есть только "охрана здоровья" и "медицинская помощь". Но вот в статье 2 (пункт 4) Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" уже читаем: "Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение".

Но дальше термин встречается в этом законе уже только в контексте платных услуг: "Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи..."

Здравоохранение - это не рынок услуг, а система нацбезопасности и жизнеобеспечения народа

А Федеральный закон "О медицинском страховании граждан в РФ" уже отождествляет понятия "медицинская помощь" и "медицинская услуга", в нем упоминается "договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по медицинскому страхованию".

Авторы научной статьи "Медицинские услуги или медицинская помощь - актуальный вопрос для государственных учреждений здравоохранения" Е. Песенникова, О. Гриднев и С. Кучиц проанализировали 18 нормативно-правовых документов, вышедших за период с 1990 по 2017 год, судебную практику и периодические издания. И выявили, что понятие "медицинской услуги" появилось значительно позже и связано с развитием именно платных медицинских услуг и необходимостью становления правовых аспектов здравоохранения. Они делают вывод: "Категории "медицинская помощь" и "медицинская услуга" не должны отождествляться, но также и не являются совершенно разными понятиями, а в большей степени вступают в отношения частичного пересечения".

"Медицинская услуга является категорией рыночных отношений, нематериальным товаром, результат от оказания которой оценивают с точки зрения соотношения прибыли и затрат, - пишет Е. Полянская в статье "Понятие "медицинская услуга" и основные подходы к ее классификации". - Медицинская помощь не обладает товарной формой и стоимостью в отличие от медицинских услуг, следовательно, она не может быть предметом купли-продажи и объектом обращения на рынке..."

Ну а какова позиция законодателей? С этим вопросом я обратилась к члену Комитета Госдумы по охране здоровья Александру Петрову.

- Сказанные слова могут обидеть, а могут возвысить, - рассуждает Александр Петрович. - Понятие "медицинская услуга" большей частью общества воспринимается негативно, но это отражение чисто чиновничьего подхода. Однако давно сказано: как мы корабль назовем, так он и поплывет. Ничего зазорного нет, если мы такой чиновничий лексикон почистим во всех инструктивных документах по медицине. А чем их заменить - врачебное сообщество само в состоянии решить.

Если кто и сомневался, то сегодня уже всем предельно ясно, что здравоохранение - это не рынок услуг, а система национальной безопасности и жизнеобеспечения народа. Мы же не говорим о нашей армии, что она оказывает "услуги по защите Родины", а про МЧС - что оно предоставляет "услуги по спасению". И даже наши аграрии не оказывают "услуги по производству продуктов", а просто кормят народ.

Не думаю, что найти адекватный и не оскорбляющий достоинства профессионалов термин так уж трудно. Это может быть и уже привычный уху "стандарт оказания медицинской помощи", и "норматив медицинской помощи", и даже "единица медицинской помощи". Нужно что-то более точное - дайте задание лучшим филологам страны, они точно придумают. Если уж возможно внести разумные поправки в Основной закон страны, то почему нельзя убрать неудачные термины из законодательства и нормативных документов одной, но, как оказалось, такой важной социальной сферы?