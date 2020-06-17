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17.06.2020 21:56
Рубрика: Общество

Назван простой способ снизить плохой холестерин без лекарств

Текст: Михаил Русин

Существует простой способ снизить уровень холестерина в организме, не прибегая к медикаментам, а лишь внеся некоторые изменения в рацион питания.

О том, какие продукты способны в этом помочь, рассказали медики в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

В частности, отмечается, что только 20 процентов холестерина поступает в организм с пищей. Остальное вырабатывается печенью.

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Холестерин может быть полезным. Он, в частности, участвует в синтезе гормонов и витаминов и улучшает состояние артерий. Но его переизбыток - более 5,5 миллимоль на литр - уже вредит человеческому организму. Как подчеркивает врач-диетолог Михаил Гинзбург, так называемый плохой холестерин, поступающий из печени на периферию, увеличивает липидные бляшки в сосудах, что негативно влияет на кровоснабжение.

При этом биоактивные вещества, содержащиеся в некоторых продуктах, например, в луке и чесноке, позволяют снизить риск образования атеросклеротических бляшек и развития воспалений в сосудах.

В качестве полезного продукта также называются сушеные яблоки, пищевые волокна которых могут даже повернуть процесс развития атеросклероза вспять. Так, например, 75 граммов сушеных яблок способны понизить уровень холестерина на 15-20 процентов. Подобный эффект, кстати, дают некоторые лекарства. Также пользу принесут томаты и богатая омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами рыба.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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