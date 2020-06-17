Собор Святой София в Стамбуле может вновь стать мечетью после 2 июля

В Турции прошло заседание Высшего консультативного совета при президенте, на котором обсуждалось возобновление мусульманских молитвенных собраний в соборе Святой Софии в Стамбуле, который с 1935 года находится в статусе музея. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Собор Святой Софии. Фото: Arild Vågen\ wikipedia
Возглавлявший встречу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что молитву удастся провести "после заседания Госсовета 2 июля".
Также на встрече было предложено провести в Айя-Софии молитву 15 июля в память о неудачной попытке госпереворота в 2016 году.
В настоящее время турецкие судебные власти рассматривают возможность отмены решения кабинета министров республики 1934 года, принятого при непосредственном участии основателя нынешней Турции Мустафы Кемаля Ататюрка о превращении Святой Софии в музей. Ожидается, что вердикт судей будет объявлен в начале июля.
Оппозиционная республиканская партия Турции (CHP) выступает против такого шага.