Собор Святой София в Стамбуле может вновь стать мечетью после 2 июля

Возглавлявший встречу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что молитву удастся провести "после заседания Госсовета 2 июля".

Также на встрече было предложено провести в Айя-Софии молитву 15 июля в память о неудачной попытке госпереворота в 2016 году.

В настоящее время турецкие судебные власти рассматривают возможность отмены решения кабинета министров республики 1934 года, принятого при непосредственном участии основателя нынешней Турции Мустафы Кемаля Ататюрка о превращении Святой Софии в музей. Ожидается, что вердикт судей будет объявлен в начале июля.

Оппозиционная республиканская партия Турции (CHP) выступает против такого шага.