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17.06.2020 18:09
Рубрика: В мире

Собор Святой София в Стамбуле может вновь стать мечетью после 2 июля

Текст: Константин Волков
В Турции прошло заседание Высшего консультативного совета при президенте, на котором обсуждалось возобновление мусульманских молитвенных собраний в соборе Святой Софии в Стамбуле, который с 1935 года находится в статусе музея. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Собор Святой Софии. Фото: Arild Vågen\ wikipedia Собор Святой Софии. Фото: Arild Vågen\ wikipedia
Собор Святой Софии. Фото: Arild Vågen\ wikipedia

Возглавлявший встречу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что молитву удастся провести "после заседания Госсовета 2 июля".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Также на встрече было предложено провести в Айя-Софии молитву 15 июля в память о неудачной попытке госпереворота в 2016 году.

В настоящее время турецкие судебные власти рассматривают возможность отмены решения кабинета министров республики 1934 года, принятого при непосредственном участии основателя нынешней Турции Мустафы Кемаля Ататюрка о превращении Святой Софии в музей. Ожидается, что вердикт судей будет объявлен в начале июля.

Оппозиционная республиканская партия Турции (CHP) выступает против такого шага.

В мире Ближний Восток Турция

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