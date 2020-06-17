Составлен рейтинг самых эффективных международных спортивных федераций

Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) уже в третий раз составила классификацию самых эффективных организаций, однако впервые опубликовала ее на своем официальном сайте. Среди 50 критериев выделены пять, особенно принимаемых во внимание. Это открытость, единство, демократичность, развитие вида спорта и механизмы финансового контроля.

На первом месте в так называемой группе А1 Всемирная федерация бадминтона. За ней Международная федерации конного спорта, Международная федерация футбола и Международная федерация тенниса. Далее среди самых продвинутых Международный союз велосипедистов и Международный совет регби.

В группе А2 Международные федерации баскетбола и настольного тенниса, Международный Союз триатлона.

Впервые по инициативе президента ASOIF итальянца Франческо Риччи-Битти список лучших из 31 опрошенной федерации предан гласности и публикуется на сайте организации.