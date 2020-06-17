Новости

Бывшего мэра города Кимры осудили на десять лет за взятку 10:39
Под Симферополем открыта важная развязка на трассе "Таврида" 10:39
Столичные компании увеличили объемы производства электроники 10:39
На Алтае за сутки выявили 34 пациента с COVID-19 10:38
Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву отложен на 6 июля 10:29
В Уфе вынесли приговор по делу о смертельном взрыве на нефтезаводе 10:29
Матвиенко: Все сенаторы сдали тесты на COVID-19 10:27
5G появится в бюджетных смартфонах 10:23
После взрыва на новосибирском полигоне возбудили уголовное дело 10:20
Еще 2271 пациент вылечился от коронавируса в Москве 10:13
Наталья Сергунина: В Москве запускается акселератор для экспортно ориентированных IT-компаний 10:09
Медведев назвал аморальным отказ снять санкции с пострадавших от COVID стран 10:03
Для Минобороны России создадут новый спутник 10:01
KFC отказал в обслуживании клиенту на лошади. На этом сыграл "Макдоналдс" 10:00
В Магадане мужчина избил двух полицейских 09:56
ФСБ задержала первого заместителя мэра Ульяновска 09:55
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5 09:37
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели 09:36
Чем занять школьника летом: подборка бесплатных кружков 09:32
В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет 09:29
Раскрыт заговор по "нейтрализации" Карлоса Гона. В Nissan все отрицают 09:10
Директор пермского детсада получил 2,2 млн рублей за несуществующих детей 08:59
Столичный воздух может сегодня прогреться до рекорда 08:58
Житель Подольска попытался ограбить банк 08:52
Исследование: В Свердловской области оживает частный бизнес 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 10:06

Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Считаные недели до экзамена: что делать учителю после месяцев вынужденного онлайна? Как помочь выпускникам и поддержать их "боевой дух"?

Главное - постараться не допустить переутомления ребенка. Некоторые ребята готовятся день и ночь, тем самым вредят своему здоровью и снижают шансы на успех. В этом случае задача учителя - мягко напомнить про режим дня.

Фото: iStock
Перейдут ли вузы на дистанционное обучение в новом учебном году

Можно рассказать выпускнику, что мозг устраивает "перезагрузку" в 10 - 12 часов вечера. Если спать в это время, а не ложиться под утро, будут силы заниматься и не только: в жизни много интересного, например, хобби и общение с друзьями.

Даже при самой интенсивной подготовке нужны паузы. Тем более, если появилась возможность двигаться и общаться с друзьями "живьем".

Что с родителями? Важно, чтобы учитель стал для них союзником, достоверным источником информации по всем вопросам, связанным с экзаменами. Нужно объяснять: если ребенок перестал справляться с той нагрузкой, которая раньше не была проблемой, это может быть признаком стресса. Симптомами могут быть изменения веса, аппетита, нарушения режима сна.

Давайте правильную установку на экзамен. Покажите, что вы хорошо знаете "кухню" ЕГЭ, поищите лайфхаки, даже неожиданные, забавные подробности. ЕГЭ не ЧП и не конец света. Экзамен повторяется каждый год. Подростку он может дать опыт преодоления трудностей, достижения целей.

Фото: iStock
Увеличится ли количество бюджетных мест на педагогические специальности

Результат во многом зависит от того, что транслируют взрослые. Не позволяйте выпускникам усомниться в том, что вы в них верите. Вспомните вместе с детьми, какие испытания и экзамены им уже приходилось проходить. Какие-то памятные всем моменты, когда все волновались, но все закончилось хорошо. Больше говорите о достижениях: пусть ученики расскажут, когда и как преодолели проблемы, пусть оценят успехи друг друга, похвалят. В их возрасте мнение сверстников - главный ориентир.

Оставайтесь "на позитиве". Иногда даже гифки и неформальная болтовня в классном чате могут вернуть силы и присутствие духа. Но и советы от вас как авторитетного педагога тоже важны: рекомендуйте детям и родителям постоянно замерять время, которое уходит на экзаменационные задачи. Научить планировать время на экзамене - то, что учитель может сделать дистанционно.

Главное сегодня

МИД РФ назвал дату конференции стран ДОН в связи с выходом США из договора
Медведев рассказал о трех экономических шоках в России
Госдуме предложили ввести пособие для родителей-одиночек
Военные РФ провели патрулирование в сирийском Заевфратье
ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими