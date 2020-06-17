Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ

Считаные недели до экзамена: что делать учителю после месяцев вынужденного онлайна? Как помочь выпускникам и поддержать их "боевой дух"?

Главное - постараться не допустить переутомления ребенка. Некоторые ребята готовятся день и ночь, тем самым вредят своему здоровью и снижают шансы на успех. В этом случае задача учителя - мягко напомнить про режим дня.

Можно рассказать выпускнику, что мозг устраивает "перезагрузку" в 10 - 12 часов вечера. Если спать в это время, а не ложиться под утро, будут силы заниматься и не только: в жизни много интересного, например, хобби и общение с друзьями.

Даже при самой интенсивной подготовке нужны паузы. Тем более, если появилась возможность двигаться и общаться с друзьями "живьем".

Что с родителями? Важно, чтобы учитель стал для них союзником, достоверным источником информации по всем вопросам, связанным с экзаменами. Нужно объяснять: если ребенок перестал справляться с той нагрузкой, которая раньше не была проблемой, это может быть признаком стресса. Симптомами могут быть изменения веса, аппетита, нарушения режима сна.

Давайте правильную установку на экзамен. Покажите, что вы хорошо знаете "кухню" ЕГЭ, поищите лайфхаки, даже неожиданные, забавные подробности. ЕГЭ не ЧП и не конец света. Экзамен повторяется каждый год. Подростку он может дать опыт преодоления трудностей, достижения целей.

Результат во многом зависит от того, что транслируют взрослые. Не позволяйте выпускникам усомниться в том, что вы в них верите. Вспомните вместе с детьми, какие испытания и экзамены им уже приходилось проходить. Какие-то памятные всем моменты, когда все волновались, но все закончилось хорошо. Больше говорите о достижениях: пусть ученики расскажут, когда и как преодолели проблемы, пусть оценят успехи друг друга, похвалят. В их возрасте мнение сверстников - главный ориентир.

Оставайтесь "на позитиве". Иногда даже гифки и неформальная болтовня в классном чате могут вернуть силы и присутствие духа. Но и советы от вас как авторитетного педагога тоже важны: рекомендуйте детям и родителям постоянно замерять время, которое уходит на экзаменационные задачи. Научить планировать время на экзамене - то, что учитель может сделать дистанционно.