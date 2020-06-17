Специалисты Роскачества рассказали об опасностях, связанных с "умным домом"

"Умный дом" - система устройств, способных общаться через интернет с владельцем и между собой, выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека. Однако специалисты Роскачества предупреждают: такое жилище - излюбленная цель хакеров.

Только за последние два года эксперты по кибербезопасности обнаружили сразу несколько угроз, связанных с "умным домом". Например, в 2018 году была обнаружена уязвимость в умной розетке, позволяющая удаленно взять устройство под контроль и войти в домашнюю сеть, а также выполнить произвольный код. В 2019-м специалисты по борьбе с киберпреступностью выявили несколько уязвимостей в системе управления умным домом Zipato. 112 тысяч устройств в 20 тысячах умных домов Zipato дают возможность хакеру открывать дверь и делать все, что ему угодно. В том же году нашли уязвимость в выпрямителе для волос - хакеры могли нагреть устройство до максимальной температуры свыше 233 градусов. В 2020 году исследователи Check Point обнаружили уязвимость в "умных" лампочках: через нее можно было получить доступ к сети Wi-Fi.

Для защиты "умного дома" в Роскачестве советуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, пользоваться на компьютере антивирусом, защищать Wi-FI сеть VPN (Virtual Private Network, "виртуальная частная сеть"). Если это возможно, то лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы.

"Если вы обдумываете приобретение умных устройств или даже целой экосистемы, освойте основные требования безопасности, перечисленные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества, и взвесьте все "за" и "против". На одной чаше весов - удобство и оригинальность, на другой - физическая и информационная безопасность, - говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.