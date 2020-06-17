Специалисты Роскачества рассказали об опасностях, связанных с "умным домом"

Новости

Директор пермского детсада получил 2,2 млн рублей за несуществующих детей 08:59
Столичный воздух может сегодня прогреться до рекорда 08:58
Житель Подольска попытался ограбить банк 08:52
Исследование: В Свердловской области оживает частный бизнес 08:50
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега 08:50
Магистранты ДВФУ дали прогноз развития экономики после COVID-19 08:49
В Приамурье коронавирус обнаружили у сотрудника Дома ребенка 08:33
В Хабаровске лжецелительница похитила у пенсионерки 42 тысячи рублей 08:31
Госдуме предложили ввести пособие для родителей-одиночек 08:16
В Hyundai рассказали, когда привезут новую Creta и другие новинки 08:00
СМИ: Пентагон затягивает процесс вывода американских войск из Германии 07:45
Военные РФ провели патрулирование в сирийском Заевфратье 07:31
Жительницу Комсомольска-на-Амуре придавило упавшим потолком 07:24
Медик рассказал, как вода помогает бросить курить 07:13
На авиабазе США в Японии выявлен коронавирус 06:49
Врачи выяснили, как предотвратить появление рака толстой кишки 06:47
ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19 06:34
Небензя: США бравируют тем, что из-за их санкций ухудшилась жизнь сирийцев 06:24
На Камчатке появится "туристическая полиция" 06:17
Осужденный в США программист Лисов вернется в Россию 05:52
Аэропорты Пекина отменили более 1,2 тысячи рейсов из-за вспышки COVID-19 05:39
Гидрометцентр предупредил регионы о риске возникновения лесных пожаров 05:27
У жителя Якутска в квартире нашли 2,5 кг наркотиков 05:13
В Пекине выявлены новые случаи заражения коронавирусом 04:47
Профильные классы помогут восполнить дефицит медиков в ЕАО 04:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Специалисты Роскачества рассказали об опасностях, связанных с "умным домом"

Текст: Иван Черноусов
"Умный дом" - система устройств, способных общаться через интернет с владельцем и между собой, выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека. Однако специалисты Роскачества предупреждают: такое жилище - излюбленная цель хакеров.
Фото: SIphotography / iStock Фото: SIphotography / iStock
Фото: SIphotography / iStock

Только за последние два года эксперты по кибербезопасности обнаружили сразу несколько угроз, связанных с "умным домом". Например, в 2018 году была обнаружена уязвимость в умной розетке, позволяющая удаленно взять устройство под контроль и войти в домашнюю сеть, а также выполнить произвольный код. В 2019-м специалисты по борьбе с киберпреступностью выявили несколько уязвимостей в системе управления умным домом Zipato. 112 тысяч устройств в 20 тысячах умных домов Zipato дают возможность хакеру открывать дверь и делать все, что ему угодно. В том же году нашли уязвимость в выпрямителе для волос - хакеры могли нагреть устройство до максимальной температуры свыше 233 градусов. В 2020 году исследователи Check Point обнаружили уязвимость в "умных" лампочках: через нее можно было получить доступ к сети Wi-Fi.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали о способе защиты от мошенников в соцсетях

Для защиты "умного дома" в Роскачестве советуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, пользоваться на компьютере антивирусом, защищать Wi-FI сеть VPN (Virtual Private Network, "виртуальная частная сеть"). Если это возможно, то лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы.

"Если вы обдумываете приобретение умных устройств или даже целой экосистемы, освойте основные требования безопасности, перечисленные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества, и взвесьте все "за" и "против". На одной чаше весов - удобство и оригинальность, на другой - физическая и информационная безопасность, - говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Экономика Отрасли Связь Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

ВОЗ сообщила о прорыве в лечении самых тяжелых больных COVID-19
Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими
Военные медики начнут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС